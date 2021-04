José Carvallo fue uno de los jugadores que pasó pruebas de descarte este lunes. | Fuente: Universitario de Deportes

Universitario de Deportes ya recuperó a la gran mayoría de jugadores que formaron parte del contagio masivo de COVID-19. De hecho, son cinco los que todavía faltan sumarse, incluido Alberto Quintero, quien hace cuarentena en Panamá.

De todas formas, y como parte de la rutina semanal, la institución merengue, en una alianza con un laboratorio patrocinador, realizó este lunes pruebas serológicas y de antígeno al primer equiop, cuerpo técnico, médicos, utileros y demás trabajadores que participan de los entrenamientos en Campo Mar.

Los descartes fueron realizados por la mañana en la sede de playa del club, y dieron como resultado, según el reporte publicado por la 'U', que todos son negativo al nuevo coronavirus.

De esta forma, salvo aquellos que continúan recuperándose en casa, el plantel va rearmándose de cara al reinicio de la Liga1 Betsson, programado para mitad de la próxima semana. El encuentro de Universitario de Deportes ante San Martín será el jueves a las 3:30 pm. en el Iván Elías Moreno.

Un gran reto

Este viernes, Universitario de Deportes conocerá a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021. No será el único. De hecho, Sporting Cristal, el otro representante peruano en el torneo internacional, también se enterará de sus contrincantes.

Serán 32 clubes participantes en esta instancia (28 ya tienen cupo definido), los que han quedado repartidos en cuatro bombos para ordenar el sorteo. En la caso de la 'U' y Cristal, los dos aparecen en el bombo 3, lo que significa que en fase de grupos no se enfrentarán entre ellos ni chocarán con los equipos que formen parte de la misma. Es decir, no jugarán contra el Vélez Sarfield de Luis Abram, América de Cali de Aldair Rodríguez, Fluminense de Fernando Pacheco, además de Argentinos Juniors, The Strongest y Deportivo Táchira.



Así, sus rivales pueden salir de cualquiera de los otros bombos, los que se definen por el orden de puesto que tienen en el ránking Conmebol.

