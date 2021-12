Guarderas: "Me siento en la capacidad si me toca estar en la Selección" | Fuente: Universitario

Rafael Guarderas continuará jugando en Universitario de Deportes en el 2022 tras concretar su renovación, en la que será una campaña de novedades para él debido a que en la pretemporada el técnico Gregorio Pérez ha utilizado al centrocampista en la función de lateral izquierdo.

“Antes de decidir si me quedaba en el club conversé con él (Pérez) y me dijo que existía la posibilidad de jugar más como lateral. Es un puesto que creo lo hice bien con Binacional, al ‘profe’ le gustó, en las prácticas me ha ido bien, es un puesto nuevo, me he adaptado poco a poco. No quiere decir que sea mi puesto todo el año, pero me abre una opción para jugar como contención o lateral”, contó en entrevista con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias.

Rafael Guarderas señaló que el principal cambio que siente en la nueva posición en Universitario es que tiene menor contacto con el balón.

“Al jugar en el medio gusta tener más la pelota. Al costado recibes poco, es más de hacer trayectos largos. Lo otro es que solo tienes la mitad de la cancha para transitar. Cuando recibes en el medio cuentas con todo el panorama”, dijo.

Rafael Guarderas y la opción de la Selección Peruana

Rafael Guarderas se desempeña como lateral izquierdo en la pretemporada de Universitario | Fuente: Universitario

Rafael Guarderas, de 28 años, fue consultado por la posibilidad de ser convocado a la Selección Peruana y remarcó que se siente preparado para rendir de darse la oportunidad.

“Es un sueño de todos, más por el momento de la Selección. Sí me siento en la capacidad de hacerlo, lamentablemente la Selección es un premio a la continuidad, no a dos o tres partidos, sino un buen campeonato o año. Desde que volví a la ‘U’, si bien en 2019 encontré ese despegue que quería en los meses finales, después vino el COVID, tuve una lesión muy fuerte. Aunque tuve buenos partidos, creo que no encontré esa continuidad para que se diga mi nombre en la selección. Me siento en la capacidad si es que me toca estar, es un sueño”, resaltó.

Universitario buscará en el 2022 el título de la Liga 1 Betsson e intentará llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. En el torneo Conmebol participará desde la Fase 2.

“Tenemos un plantel importante para asumir los dos retos. Los jugadores que el año pasado fueron chicos maduraron mucho, la continuidad de minutos les vino bien como Piero Quispe, Leo Rugel, Piero Guzmán. Los fichajes también, hemos armado un buen plantel para afrontar los dos campeonatos”, concluyó Guarderas.





