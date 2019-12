Alberto Rodríguez no ha jugado ningún partido en el presente año con Universitario. | Fuente: Prensa Universitario

Universitario de Deportes no aguardará una respuesta de Alberto Rodríguez hasta el próximo año. El gerente deportivo del club crema, Jean Ferrari, dio a conocer que no esperarán más allá del próximo lunes para concluir las negociaciones con el 'Mudo', quien aún no renueva su contrato.

"Seguimos conversando con Alberto Rodríguez y su representante para ver la continuidad del jugador. En ese sentido, nos hemos puesto como plazo tope el lunes 30 de diciembre para que nos den una respuesta definitiva. Acá no hay temas de cláusulas especiales, tal como se venía especulando", dijo.

Por otro lado, Jean Ferrari le restó importancia a la posibilidad de que Alberto Rodríguez vaya a Alianza Lima al ser consultado sobre ella. Finalmente, reveló que buscarán fichar a otro zaguero extranjero a pesar de que se encuentren viendo la chance de retener al defensor de 35 años.

"Realmente, yo no ando pensando si un futbolista se va a tal o cual equipo. Yo simplemente digo que Universitario de Deportes es el mejor club del país y punto. La prioridad sigue siendo Alberto Rodríguez, pero tenemos pensado traer a un extranjero más para la defensa a pesar de su posible renovación", sentenció.