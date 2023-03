Roberto Siucho no juega un partido con Universitario desde agosto de 2018. | Fuente: Club Universitario

Universitario de Deportes estaba únicamente a la espera de que Roberto Siucho recupere su nacionalidad peruana para inscribirlo como futbolista crema. sin embargo, el tiempo estaba en su contra: el 8 de marzo se cierra el libro de pases y ya no existe la lista de buena fe.

Si bien el pasado 28 de febrero culminó su trámite en migraciones tras recibir el título de la ciudadanía, aún no era oficialmente peruano: debía tener su documento de identidad. Para conseguirlo, tenía que hacer la solicitud en RENIEC.

Aunque se sabía que era cuestión de días, se desconocía el tiempo exacto que tardaría. Sin embargo, ya no hay motivo para preocuparse. RPP Noticias conoció que, este viernes 3 de marzo, el extremo de 26 años ya obtuvo su DNI y es, nueva y formalmente, blanquirrojo.

Ahora todo depende de la directiva de Universitario de Deportes. Manuel Barreto, director deportivo del club, manifestó en diálogo con Fútbol Como Cancha que Roberto Siucho aún estaba en los planes, por lo que, en los próximos días, se debe completar su inscripción en este primer periodo de pases. Así, será opción para Jorge Fossati, nuevo entrenador de la 'U', quien fue presentado esta tarde ante el plantel, incluido el atacante.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



Jorge Fossati llegó a Perú

Jorge Fossati, entrenador Uruguayo, llegó este viernes por la mañana a Perú para firmar como nuevo DT de Universitario de Deportes. esto, tras la renuncia de Carlos Compagnucci.

“Felices de estar en Lima nuevamente, empezar otra fase de nuestra carrera y en un club tan grande como Universitario tratar de dar lo mejor de nosotros. Que la ‘U’ pueda estar lo más alto posible, porque es lo que se merece un club de su grandeza”, fueron las primeras palabras del técnico uruguayo en el Aeropuerto Jorge Chávez.

“¿Ser campeón? Un club grande no puede pensar en otra cosa, es lo normal. Lo que me atrae es que (Universitario) es un club grande y por tanto tiene desafíos grandes. Es lo que generalmente he encarado durante mi carrera, con la ayuda de Dios, he tenido oportunidades de dirigir a clubes grandes mi país y en el exterior”, agregó.