Solución y Desarrollo: "¿Cómo vamos a entregarle los activos a Carlos Moreno si no tiene registros pero sí investigaciones? | Fuente: Universitario de Deportes

Los conflictos entre administraciones en el club Universitario de Deportes parecen de nunca acabar y esta vez, Franco Velazco, abogado de Solución y Desarrollo, mostró su postura frente a la actual administración liderada por Carlos Moreno.

Respecto a la entrega de los activos del club 'crema', Velazo indicó: "Él (Carlos Moreno) tiene un problema de incapacidad, en realidad no sabe que existe una normal y un procedimiento legal. (...) Moreno nunca nos pidió la entrega de los activos del club, sino su jefe Gremco y, según la norma concursal, el pedido le corresponde al administrador. ¿Qué pasa si entregamos las sedes y se pierden las cosas? ¿A quén van a echar la culpa?".

Asimismo, sostuvo que el hecho de no entregar los activos al club pasa por un tema de Indecopi: "¿Cómo vamos a entregar patrimonios del club a una persona que no tiene registros, pero sí tiene investigaciones? Si Indecopi aclara la situación y nos dice que debemos entregar las sedes a Moreno, tenemos que acatar, pero eso aún no sucede", sostuvo para Radio Ovación.

Por otro lado, como se recuerda, recientemente la administración de Carlos Moreno puso en duda el gasto de 115 millones de dólares para la 'Noche Crema' ante Cerro Largo bajo la gestión de Solución y Desarrollo. En tal sentido, Velazco detalló:

"Moreno confunde a la opinión pública. El tema es clarísimo. Cerro Largo tiene un jugador que es de interés de la 'U' (Jonathan Dos Santos) y ambas partes se pusieron de acuerdo en los términos. Obviamente, el futbolista tiene un representante y también actúa en la negociación. (...) Hablamos del paquete completo que es la 'Noche Crema' y el préstamo de Dos Santos, ya les corresponde a los hinchas analizar si él vale 115 mil dólares", sostuvo para Radio Ovación.

Asimismo, indicó que si la negociación por Jonathan Dos Santos se dio de esa manera fue porque Cerro Largo quiso manejar así la negociación. Por último, Velazo agregó: "Hemos perdido el control financiero, porque Moreno tiene las cuentas. Lo que podemos dar fe es que hasta el 31 de marzo, la 'U' tenía en sus cuentas un poco más de cinco millones de soles".