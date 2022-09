Universitario de Deportes | Fuente: Universitario de Deportes

El último domingo Universitario de Deportes venció por 1-0 a Sport Boys por la fecha 11 del Torneo Clausura con gol agónico de Tiago Cantoro en el minuto 96 que le permite al cuadro 'crema' seguir luchando por el objetivo de poder pelear por el título nacional.

"Estoy muy feliz y orgulloso de mis compañeros por el sacrificio que hicieron todo el partido. Siempre que hay un tiro libre me tengo mucha confianza y cuando vi que lo cobraron no dudé en ir a pedírsela a Hernán Novick", indicó Cantoro en diálogo con Fútbol Como Cancha.

Asimismo, el futbolista, hijo del recordado Mauro Cantoro, agregó: "Siempre pienso en jugar en la U. Fue lo que más quise desde que llegué y sentía que tenía que luchar mi oportunidad acá hasta que se me fue dando".

Sobre su actualidad profesional, Cantoro precisó: "Me siento cómodo de 9, creo que tengo buen remate y definición. Mientras más cerca del arco, me conviene más. El profesor me felicitó y me dijo que siga trabajando".

Objetivo de Universitario de Deportes:

Por último, Tiago Cantoro indicó que, pese a no estar en los primeros lugares, todavía continuarán luchando por el campeonato local: "Nosotros vamos por todo, tenemos un objetivo claro y sigue siendo el campeonato. Queda trabajar en la semana para lograr un triunfo el fin de semana".