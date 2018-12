Universitario de Deportes | Fuente: Universitario de Deportes

Universitario de Deportes tenía previsto arrancar la pretemporada el día jueves 3 de enero, pero los planes cambiaron. Al determinarse que el inicio de La Liga 2019 será entre el 15 y el 17 de febrero, el club decidió postergarla al lunes 7 de enero. Mientras tanto, ya se presentó a cuatro refuerzos: José Carvallo, Gary Correa, Armando Alfageme y Nelinho Quina.

Los últimos tres fueron presentados de manera oficial este viernes. En esa misma conferencia de prensa, estuvieron presentes Carlos Moreno y Francisco Gonzales, administrador temporal y gerente deportivo del club, respectivamente. El primero confirmó que en las próximas dos semanas se debe firmar el contrato con el sponsor principal. Aunque no dio el nombre de la empresa, se sabe que es una entidad financiera.

Además, la oportunidad de conversar con Francisco Gonzales, quien nos habló de distintos temas que podrás ver a continuación:

Sobre Juan Manuel Vargas: “En principio, Juan Manuel no está en lista definitiva del comando técnico, que se dio hace unas cuatro semanas. Sin embargo, nada está cerrado. Puede que el cuerpo técnico requiera a un jugador y no se concrete. Vale la oportunidad para agradecer el hecho de que Juan Manuel haya estado en Universitario un par de años. El tema por pasa porque, inicialmente, no estuvo considerado y, si eso no cambia, el vínculo concluirá de esa manera. En temas de futbol hay que saber esperar y ver qué pasa más adelante".



Sobre Tiago Cantoro: Tiago es caso especial. Hemos estad interesados en vincularlo. La particularidad es que no tiene nacionalidad peruana, el proceso no es rápido, requiere de muchos requisitos y algo de tiempo. Sin embargo, el cuerpo técnico sí lo tiene en cuenta. Si hay la oportunidad de llegar a un acuerdo final para que se incorpore al plantel, se hará. Hasta el momento, de los cinco extranjeros que se podrán afiliar, tenemos a tres. Hay dos cupos y, de alguna manera, esa oportunidad está. Es un tema que se viene comentando internamente y se ha hablado con el representante del club".

Sobre Germán Denis: “Anoche llegó y lo primero que hizo fue consultar por Campo Mar, porque quería entrenar desde hoy día”.





Germán Denis renovó con Universitario por todo 2019. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Sobre refuerzo en ataque: “Mantenemos permanente comunicación con dos jóvenes del medio local, para no alterar el cupo de extranjeros y pueda tener oportunidad Tiago. Seguimos en conversaciones con Adrián Ugarriza y Alexander Succar. El tema de presupuesto nos limita a solo uno de ellos.

Sobre el defensa central: “El plantel requiere de reconocidas condiciones, de experiencia y que se acomode al presupuesto. En estos momentos el tema ha quedado condicionado al mercado extranjero”.

Sobre Alberto Rodríguez: “Se le conversó oportunamente y hablé con su representante se le ha hechos saber interés por que se recupere lo antes posible y desde luego ya está tendido el puente para que él continúe en Universitario. Lamentablemente la lesión que lo aqueja lo tendrá fuera de los campos por lo menos hasta abril o mayo, y creo que, a partir de esa fecha, veremos a Alberto con la camiseta crema nuevamente”.

Sobre préstamos: “En la baraja hay algunos muchachos. Daniel Chávez, César Huamantica y, por ahí, quizá Javier Núñez. Se ha conversado con algunos clubes para ver la posibilidad de que pueda desenvolverse mejor. Caso contrario, tendrán que seguir con nosotros. El club tiene contrato con ellos y como club serio va a respetar contrato”.

Sobre Nelson Cabanillas: “Fue uno de los problemas que tuvo el club al estar sancionado y no poder contratar. Sus condiciones son de las mejores. Lamentablemente, el profesor Córdova no lo ha visto directamente, pero tiene referencias. El objetivo del club es tratar de incorporarlo. Ahora que llegue el ‘profe’ (sábado 29) conversaremos y creo que no debe haber inconveniente para que pueda incorporarse. Él pertenece a san Luis de Quillota, pero, si se concreta lo de Universitario, creo que no habría problema para que nos acompañe el próximo año. No necesariamente a préstamo, se tiene que profundizar en los detalles y, si fuera un préstamo, también se aceptaría.

Noche Crema: “Preliminarmente, la fijamos para el 26 de enero, pero, con lo último, estará sujeta a una reprogramación. No hay equipo confirmado, se han iniciado conversaciones. Si hubo contacto con Barcelona de Ecuador, nos une el mismo auspiciador de indumentaria y por ese lado había interés”.

Alberto Rodríguez sufrió una rotura del tendón de Aquiles. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Por otro lado, se sabe que, pese a las especulaciones, Horacio Benincasa tiene contrato y se quedaría en el equiop crema. Además, se habló de un interés de Gimnasia y Esgrima La Plata por Alexi Gómez, pero la idea del club es no cederlo, salvo que la oferta sea tentativa. El club argentino, por ahora, no ha hecho ninguna oferta concreta.

Con la llegada de un delantero y un defensa central, el club culminaría sus contrataciones. Si bien ya recibió el dinero (más de 770 mil dólares) por los jugadores cedidos al Mundial, ese monto va directamente a pagos pendientes de la deuda corriente, no para realizar fichajes.

Finalmente, los jugadores que ya se despidieron de la institución son Arquímedes Figuera, Raúl Fernández y Diego Manicero.