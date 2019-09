Antonio Gonzáles exvolante de Universitario de Deportes. | Fuente: Universitario

En la antesala del clásico del fútbol peruano, Antonio Gonzáles se refirió al partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima. En entrevista con el programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias, el popular ‘Toñito’ señaló que esta clase de partidos se jueguen con ambas hinchadas.

“Lo más lindo es jugar con las dos hinchadas, eso es muy personal. A uno siempre le gustado jugar con las dos hinchadas”, declaró Gonzáles.

“Yo tuve la oportunidad de debutar en un clásico y al margen de que estábamos jugando de visita, creo que las dos hinchadas en ese partido de magnitud, se ve muy lindo por el escenario y para los propios jugadores”, agregó.

Asimismo Gonzáles dijo que Universitario debe aprovechar su localía ante el eterno rival. "En este caso los jugadores deben sacar ventaja de ello porque tienen este plus y solo se escuchará una sola hinchada".

Recordó a Comizzo

Gonzáles reveló cómo vive el técnico Ángel Comizzo los partidos ante Alianza Lima. “Él ha jugado muchos clásicos en su país, siempre conversábamos y teníamos charlas previas en este tipo de partidos. La verdad lo vive muy intenso, pero trata de manejarlo ante el grupo para dar tranquilidad”, dijo.

“La ‘U’ me dio hospitalidad, me dio que comer y por estoy agradecido por eso digo que siempre será mi casa al margen que ya no estoy ahí”, afirmó.

Alianza Lima visitará a Universitario de Deportes este domingo (4:00 p.m.) en el Monumental de Ate, por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 Movistar.