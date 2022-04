Directora de inmunizaciones del MINSA confirma que niños menores de 12 años que cuenten con dos dosis "sí pueden ir al estadio"

Este domingo, el clásico será solo con hinchada local. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Este domingo 17 de abril, a partir de las 3:00 pm., Universitario de Deportes vs. Alianza Lima se miden en el primer clásico de la Liga1 Betsson 2022. A raiz de la trascendencia de este encuentro, saltó una duda que existía ya previamente de cara a otros partidos, pero ahora con mucha más intesidad: ¿pueden entrar al estadio los menores de 12 años?

La falta de respuesta clara a esta pregunta surgía porque, en el artículo 7 del Decreto Supremo Nº 016-2022-PCM, se hablaba específicamente de los mayores de 12 años, mas no de aquellos con un menor rango de edad.

Esto es lo que se lee en el mencionado artículo:

Artículo 7.- Ingreso a coliseos y estadios deportivos

Dispóngase que, para ingresar a los coliseos y estadios deportivos, los mayores de 12 años tienen que presentar su carné físico o virtual que acredite haber completado, en el Perú y/o el extranjero, su esquema de vacunación contra la COVID-19, requiriéndose adicionalmente la dosis de refuerzo para los mayores de 18 años.

En todos los casos es obligatorio el uso permanente de una mascarilla KN95, o en su defecto una mascarilla quirúrgica de tres pliegues y encima de esta una mascarilla comunitaria (tela).

Si bien no queda especificado, existe un vacío que quedaba sujeto a la interpretación. En RPP nos pusimos en contacto con la oficina de DGIN, del Ministerio del Interior, institución desde la que nos mencionaron que la respuesta la tendría el MINSA, pues "desde el MINISTER nos basamos en el decreto para brindar las garantías respectivas al evento deportivo, pero quienes determinan el tema de las dosis necesarias para ingresar a un espacio es el MINSA".

En ese sentido, conversamos con la Licenciada María Elena Martínez, Directora Ejecutiva de la Dirección de Inmunizaciones de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, del MINSA, quien confirmó que niños entre 5 y 11 años sí pueden ingresar a los estadios, siempre y cuando cuenten con las dos dosis y estén acompañados de un adulto que tenga el esquema de vacunación completo (dos dosis + refuezo).

Además, menores de cinco años no pueden ingresar, al no estar aún en el padrón de vacunación. Esto aplica no solo para el clásico entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima, sino para todos los partidos de la Liga1 Betsson.

Entrevista a la Licenciada María Elena Martínez, Directora de Inmunizaciones del MINSA:

¿Pueden ir al estadio menores de 12 años, pese aque no se especifica en el decreto supremo?

Sí pueden ir al estadio. Claro que sí pueden ingresar. Todos los chicos de 5 a 11 años tienen que tener dos dosis, dependiendo de la fecha en la que inició su vacunación. El país empezó a colocar la vacuna el 24 de enero. El niño que va a ingresar al campo deportivo siempre va con una persona mayor y sí necesitamos que esa persona esté con esquema completo.

Para que quede claro, ¿el niño de 5 a 11 años puede entrar sin vacunación?

Lo ideal es que estén vacunados porque tenemos vacunas disponibles para ellos. En el caso de jóvenes de entre 12 y 17 años, ya se ha incluido la tercera dosis, pero tienen que pasar cinco meses, por lo que, si están con dos dosis y todavía se encuentran en el mes tres o cuatro, no quita que no puedan ingresar.

Si va un niño de cinco años que no tiene las dos dosis, ¿se le permite el ingreso?

Si ya se ha dispuesto desde el 24 de enero la vacunación, es importante mencionarle a los padres de familia que sus hijos tienen que estar con vacunaciones completas. Deben llevarlo a un centro de vacunación y tener el esquema completo para que pueda ingresar a cualquier espacio.

¿El ingreso al estadio de menores de 5 años, sí está descartado?

Lo importante es que un niño esté vacunado. Para entrar a cualquier lugar cerrado o abierto, la persona tiene que entrar con vacunación completa. En caso de niños de 5 a 11, tienen que tener las dos dosis de vacunas, con intervalo de 0 y 21 días.

¿Se ha pensado en actualizar el Decreto Supremo?

Por supuesto. Todo es progresivo. Tenemos que seguir trabjando. Hemos conseguido que ya se vacunen 14 milones 400 mil personas con tercera dosis, pero el proceso tiene que continuar.