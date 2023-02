La fecha 5 de la Liga1 Betsson 2023 se jugará del viernes 17 al lunes 20 de febrero.

La Liga1 Betsson 2023 continuará su desarrollo con la quinta jornada, que cuenta con el clásico del fútbol peruano, entre Universitario de Deportes y Alianza Lima. Pero, aunque es el encuentro más atractivo, en esta nota te contamos la programación completa.

La fecha 5 del Torneo Apertura se llevará a cabo entre el viernes 17 y el lunes 20 de febrero: arrancará con el encuentro entre Sporting Cristal vs. FBC Melgar y culminará con la visita de Binacional a Deportivo Municipal.

El día viernes, además del duelo entre celestes y rojinegros, se dará el enfrentamiento entre Universidad César Vallejo y Unión Comercio, en Trujillo. El sábado se desarrollarán tres partidos: Sport Huancayo vs. Cienciano, Sport Boys vs. Carlos A. Mannucci y UTC vs. Academia Cantolao.

Un día después, Atlético Grau recibirá a ADT y Cusco FC hará lo propio con Alianza Altético. El plato fuerte lo protagonizarán Universitario de Deportes y Alianza Lima, en el Monumental. En esta oportunidad, Deportivo Garcilaso, uno de los líderes del Torneo Apertura con puntaje perfecto (6 puntos), descansará.

El tema de la transmisión sigue siendo una incógnita, pues la Federación Peruana de Fútbol aún no llega a un acuerdo con los clubes opositores. De los cuatro que podrían no televisarse, hay dos (los de la 'U' y Sport Boys) que podrían ir por su canales de Youtube, tal como pasó en el inicio de la Liga1 Betsson 2023.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



Programación de la fecha 5 de la Liga1 Betsson 2023

Viernes 17/02

4:00 pm. ► Sporting Cristal vs. FBC Melgar ► Alberto Gallardo (Lima)

7:00 pm. ► César Vallejo vs. Unión Comercio ► Mansiche (Trujillo)

Sábado 18/02

1:00 pm. ► Sport Huancayo vs. Cienciano ► IPD de Huancayo (Huancayo)

3:30 pm. ► UTC vs. Academia Cantolao ► Héroes de San Ramón (Cajamarca)

3:30 pm. ► Sport Boys vs. Carlos A. Mannucci ► Alberto Gallardo (Lima)

Domingo 19/02

1:00 pm. ► Atlético Grau vs. ADT ► Municipal de Bernal (Piura)

3:30 pm. ► Universitario de Deportes vs. Alianza Lima ► Monumental (Lima)

6:00 pm. ► Cusco FC vs. Alianza Atlético ► Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)

Lunes 20/02

3:30 pm. ► Deportivo Municipal vs. Deportivo Binacional ► Iván Elías Moreno (Lima)