Universitario de Deportes vs. Alianza Lima:

Este miércoles 18 de agosto, Universitario de Deportes se medirá ante Alianza Lima por la fecha 7 de la Fase 2 de la Liga 1 en un encuentro esperado por ser el primer clásico desde marzo del 2020. Por su parte, Roberto Martínez, exfutbolista y asesor deportivo del club 'crema', dio sus impresiones sobre el partido.

"Un clásico tiene un matiz distinto, más allá de que necesitamos ganar por la tabla. Cuando juegas un clásico, estar puntero no influye. No piensas tanto en eso", indicó Roberto Martínez en Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, puntualizó que, a su parecer, los dirigidos por Ángel Comizzo tienen más chances de ganarlo, pese a que los 'blanquiazules' sobre los punteros absolutos de la Fase 2: "Creo que Universitario tiene un equipo más sólido que Alianza Lima. No digo que Alianza juegue mal, pero creo que si la U logra mayor regularidad en esos momentos buenos, va a sacar resultado positivo. Para mí la U es favorito siempre".

Por otro lado, Martínez también se refirió a Hernán Novick, volante uruguayo y pieza clave en la escuadra crema: "Es el único jugador de ciertas caracterísitas en el plantel de la U. Si él no está, otros no lo tienen, quizá son más verticales que administradores de juego. No solo juega bien, es el goleador del equipo. Creo que es el único jugador irremplazable en Universitario".

El encuentro entre los cremas y los blanquiazules está pactado para este miércoles 18 de agosto a partir de las 7:30 pm (hora peruana) en el Estadio Nacional. La última vez que los clásicos rivales chocaron fue el 8 de marzo del 2020 y tuvo como resultado el triunfo de los 'merengues' por 2-0 en el Estadio Monumental.

