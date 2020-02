El 'Pika' Lucena, una de las opciones del 'Chiqui' Arce para ser titular ante la 'U'. | Fuente: Club Cerro Porteño

Universitario de Deportes superó a Carabobo en la primera fase de la Copa Libertadores y clasificó a la siguiente etapa. El reto no es nada sencillo: enfrentará a Cerro Porteño, equipo que, en la última edición del torneo, llegó hasta cuartos de final. El partido de ida está programado para el martes 5 de febrero a las 5:15 pm. (hora peruana) en el Monumental.

Cerro es uno de los grandes de Paraguay y promete dar pelea. En esta nota te contamos sobre su presente en el torneo paraguayo, el sistema que suele emplear, cuáles son sus puntos débiles y quiénes son sus figuras.

Empecemos por el entrenador: Francisco Arce. El 'Chiqui', mundialista con su selección en su época de jugador, asumió la dirección técnica de Cerro en diciembre de 2019, aunque ya tenía pasado ahí. En 2013, llegó al 'Ciclón' y cayó ante Real Garcilaso, por la Copa Libertadores, quedando sin posibilidad de avanzar. En el Apertura quedó tercero, pero en el Clausura fue campeón e invicto después de 100 años. En 2014, consiguió un record: 27 partidos sin perder. En 2015 cambió de aires y se fue a Olimpia.

Liga de Paraguay y estilo de juego. Se han jugado, hasta el momento, tres fechas. Cerro Porteño ganó dos (2-1 a Sportivo Luqueño y 4-1 a Sol de América) y perdió una (1-0 ante Club Guaraní). Ocupa el tercer puesto de la tabla con seis unidades. Su último partido, la goleada, dejó buenas sensaciones, aunque también algunos puntos débiles.

Para empezar, 'Chiqui' Arce movió piezas y cambió el sistema. En sus dos primeros encuentros intentó con doble 6, Aguilar y Palau, y en el tercero cambió a Palau por Ángel Cardozo Lucena, jugador que no solo le dio dos goles, sino además mayor movilidad y dinamica en el mediocampo, facilitando la distribución de la pelota. Además, dejó de lado el doble 9 (Haedo y Churín) para tener un solo referente de ataque (Churín), permitiendo a los extremos tener mayor libertad.

Pero no todo fue bueno. Es necesario mencionar que el rival de turno no le exigió tanto a nivel de presión tanto en ataque como para cortar las salidas, como sí lo hicieron los dos primeros contrincantes. Al 'Ciclón' le costó asociarse en el mediocampo y tener juego frontal: su fuerte son los laterales, por lo que las contras suelen complicarlos.

El sistema. Para los dos primeros partidos utilizó un 4-4-2 integrado por Rodrigo Muñoz; Raúl Cáceres, Marcos Cáceres, Juan Patiño, Alan Rodríguez; Federico Carrizo, Juan José Aguilar, Marcelo Palau, Óscar Ruiz. Ruiz; Nelson Haedo y Diego Churín. Para el tercero, varió a un 4-2-3-1: Cardozo Lucena estuvo por Palau y Aquino reemplazó a Nelson Haedo, a quien 'guardaron' precisamente para el duelo por Copa Libertadores.

No está descartado que dos jugadores de la Sub 23 regresen de Colombia para estar en el '11' titular ante Universitario de Deportes. Se trata de Santiago Arzamendia y Sergio Diaz. En ese caso, saldrían del equipo Rodríguez y Ruiz, y Carrizo pasaría a jugar por izquierda. Otros que regresarán del Preolímpico, pero irían a la banca, son Martínez y Villasanti. A Perú no viajarán Fernando Amorebieta (lesión) ni Aquino (suspendido).

Sus goleadores en lo que va del torneo son Óscar Ruiz y Ángel Cardozo Lucena, ambos con dos anotaciones. Eso sí, su máximo goleador en 2019 ya no está en el equipo: Joaquín Larrivey marcó 12 tantos y ahora es jugador de Universidad de Chile.



Las figuras.

1. Federico Carrizo. Extremo de 28 años, que se caracteriza por su velocidad y la posibilidad de jugar por ambas bandas. Titular en los tres partidos del torneo local. Exjugador de Boca Juniors.

2. Ángel Cardozo Lucena. Mediocampista de 25 años. Su ingreso al '11' en el último partido le dio mayor movilidad y frescura al equipo. Lleva dos goles en el torneo, y ambos los hizo en el único partido en el que arrancó. En los otros dos ingresó. Juega suelto, es bueno con los pases filtrados, tiene buena pegada y es volante con gol.

3. Sergio Díaz. Fue fichado por el Real Madrid, pero no pudo ganarse un lugar. Se encuentra cedido en Cerro Porteño, dispuesto a encontrar su mejor versión. Fue convocado a la Sub 23 para el Preolímpico de Colombia.

4. Nelson Haedo. Centrodelantero de 36 años. Muchísima experiencia tanto en su selección (subcampeón de la Copa América 2011) como en clubes internacionales (Werder Bremen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Valencia, Frankfurt, Seattle Sounders, entre otros. Llev un gol en dos partidos este año. En 2019 fue el tercer goleador, con 10 anotaciones.

Datos del club:

107 años de existencia.

32 títulos oficiales en 103 temporadas.

Nunca descendió de categoría.

Juega de local en el estadio General Pablo Rojas.

Jugará la vuelta sin público, por una sanción de la Conmebol.

41 participaciones en Copa Libertadores y 11 en Sudamericana.

Estos fueron los dos goles de Cardozo Lucena: