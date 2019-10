El técnico de Universitario se pronunció sobre la convocatoria de Alejandro Hohberg. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Carlos Lora

El entrenador de Universitario, Ángel Comizzo, se pronunció tras la convocatoria de Alejandro Hohberg para los amistosos de la Selección Peruana. El argentino dio una conferencia de prensa tras el partido ante Sport Boys por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 que se jugó en el Estadio Miguel Grau del Callao, casa de los rosados.

"Me sorprendió que me llamen a Hohberg hoy a las 8 de la mañana. El equipo no se va a mermar por las bajas", dijo el técnico de la 'U' sobre la convocatoria del jugador crema.

Asimismo, sobre el encuentro ante Sport Boys, el técnico aseguró que el empate no fue un mal resultado. "Este grupo lucha contra todo y contra todos. El segundo tiempo fue todo nuestro. No se pudo ganar pero tampoco se perdió", afirmó Comizzo.

Universitario empató sin goles con Sport Boys por la fecha 10 del Torneo Clausura. Los cremas se mantienen punteros con 23 unidades, mientras que Sporting Cristal y Alianza Lima le siguen los pasos con 20 unidades cada uno.