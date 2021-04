El '11' titular de Universitario de Deportes que arrancó ante Palmeiras. | Fuente: Universitario de Deportes

Universitario de Deportes hizo un correcto partido ante Palmeiras, vigente campeón de la Copa Libertadores. Sin embargo, en una jugada aislada de tiro de esquina, en el último minuto, los brasileros marcaron el 3-2 que les permitió irse de Lima con tres puntos en el bolsillo.

Ello podría ser un golpe duro para cualquiera. Sobre todo, teniendo en cuenta que, este domingo, le toca enfrentar a Sporting Cristal. Sin embargo, los cremas se mantienen fuertes mentalmente. Y prueba de ello es lo que sucedió en los vestuarios tras la agónica derrota.

Según conoció RPP Noticias, al llegar al camerín, Federico Alonso, quien perdió la marca en el gol de Renan, hizo un mea culpa con el resto del plantel. A ese pedido de disculpa se sumaron Nelinho Quina y Rafael Guarderas.

Lejos de reclamos, el resto del equipo mostró su apoyo para levantarse lo más pronto posible. Así, entienden que una buena manera de reivindicarse con ellos mismos y con la hinchada es sumando en lo que se viene. Y el partido más próximo es, precisamente, ante Sporting Cristal, rival ante el que, el año pasado, perdieron el título.

¿Con titulares o suplentes?

Si bien Universitario de Deportes viajará el lunes para enfrentar el miércoles a Defensa y Justicia por la Copa Libertadores, el plan de Ángel Comizzo no es precisamente jugar ante los celestes con un equipo alterno.

De hecho, aunque este viernes no paró un '11' (recién lo hará el sábado), RPP supo que no expondrá a quienes no estén bien físicamente, pero tampoco guardará jugadores exclusivamente pensando en la Copa. Eso sí, Iván Santillán continúa siendo baja. Aún le resta cerca de dos semanas de recuperación.

