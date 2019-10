Alfonso García Miró habló sobre la ausencia de jugadores en el Sporting Cristal vs. Universitario | Fuente: Sporting Cristal - RPP Noticias

El gerente general de Sporting Cristal, Alfonso García Miró, se refirió a la asusencia de algunos jugadores para el partido entre los rimenses y Universitario de Deportes, debido a que disputarán los duelos amistosos de la Selección Peruana Sub 23 y la mayor.

"No es un manejo ni una gestión que hayamos estado haciendo en estos días. Está habiendo un error que me sorprende porque es básico que en cuanto a la sub 23 la situación era no perjudicar a un club de manera excesiva por encima de otro", declaró Alfonso Miró para 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias.

Este miércoles 9 de octubre Nolberto Solano, entrenador de la Selección Peruana Sub 23, manifestó que liberará a jugadores que sean piezas fundamentales tanto para Sporting Cristal como para Universitario de Deportes.

Al respecto el gerente de los cerveceros dijo que no se trata de cuántos jugadores liberen sino de cuántos jugadores afectados tienen que no jugarán este fin de semana. "No se trata de cuántos liberan sino de cuántos afectados a seleccion tenemos que no pueden participar el fin de semana. La 'U', Cristal y Alianza tienen 4 afectados. Entonces seguimos más perjudicados que los demás, pero el objetivo de la sub 23 era equiparar", concluyó.