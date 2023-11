Williams Riveros renovó con Universitario por dos temporadas más

Descentralizado Williams Riveros se queda en Universitario hasta 2025.

Universitario de Deportes se consagró campeón de la Liga1 Betsson 2023 tras vencer a Alianza Lima por un marcador global de 3-1.

Una de las principales piezas del cuadro crema fue el defensor paraguayo Williams Riveros, quien llegó en la presente temporada y -rápidamente- se ganó el corazón de los hinchas gracias a sus buenas actuaciones.

Por ello, la dirigencia crema no dudó en renovarle contrato, noticia que fue confirmada por el propio futbolista.

En conversación con RPP Deportes, el jugador de 30 años indicó que extendió su vínculo con el cuadro merengue por dos años más, con posibilidad a uno más.

"Sí, me quedo dos años más con opción a uno más después", asistió Williams Riveros. Luego, reveló los motivos por los cuales decidió quedarse en Universitario. "Desde un principio vi lo que fue esto, vi lo que fue el estadio, vi cómo se tiene el apoyo en todo momento, son factores fundamentales para que el jugador se sienta cómodo y decida seguir", complementó.

Por último, habló sobre las razones de la conquista del título del equipo crema tras 10 años.

"La humildad, yo creo que eso por sobre todas las cosas, el valor humano que hay en el grupo es impresionante, no te voy a negar que se armó un grupo extraordinario y después ya todos sabemos la calidad de jugadores que hay", finalizó.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Jean Ferrari confirmó fecha de la Noche Crema e interés por Yoshimar Yotún

Por otro lado, Jean Ferrari, administrador del club crema, dio a conocer la fecha de la Noche Crema 2024. En conversación con Liga1 Max, el exfutbolista indicó que ya tiene la fecha de la presentación del equipo de la próxima temporada. De hecho, también dio a conocer cuándo empezará la Liga1 2024.

"El tema de pretemporada lo vamos a evaluar, pero seguramente será a mediados de diciembre. La Noche Crema ya está planificada para ser el 20 de enero. El campeonato, tengo entendido, según el correo que nos han enviado, iniciará el 26 de enero", indicó Jean Ferrari.

En tanto, el dirigente merengue confirmó que buscará la contratación de Yoshimar Yotún. A su criterio, en la Selección Peruana, es "Yotún y diez más"

"Lo dije hace dos días, me parece, y lo ratifico: estamos muy interesados en (Yoshimar) Yotún. Es una decisión integral, y si me preguntas a mí, a nivel particular, para mí, en la selección, es Yotún y 10 más. Ya Manuel (Barreto) averiguará", concluyó.

NUESTROS PODCAST

¿Existen beneficios por caminar hacia atrás?

Retrocaminar es el acto de caminar hacia atrás. ¿Existen beneficios por realizar esta actividad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.