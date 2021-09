Dos Santos hizo 14 goles con Universitario, entre el torneo local y Libertadores. | Fuente: Liga 1

Universitario de Deportes tiene como objetivo principal clasificar a un torneo internacional para la próxima temporada. Sin embargo, y aunque aún faltan siete fechas, hay un nombre que da vueltas y vueltas en las redes sociales: Jonathan Dos Santos. El jugador es del interés de la directiva, pero ¿es posible que retorne a la 'U'?

En Fútbol Como Cancha, de RPP Noticias, Rafael Monge, representante del delantero, mencionó que no se descarta nada. Eso sí, aclaró que la cabeza del jugador está puesta en su presente con Querétaro y no ha existido ninguna propuesta formal por parte de la institución crema.

"Se debe al club (Querétaro). Está muy agradecido, porque ha sufrido tres lesiones. Llevaron al goleador de Perú y lo siguen esperando. Es un club muy serio y está agradecido. Iba a salir a préstamo, lo quisieron dos equipos de Brasil y Nacional de Monevideo, pero el entenador que llegó a Querétaro lo pidió porque (lo dirigió en Danubio) fue el pasaje en el que mejor rendimiento tuvo", inició explicando.

Luego, por supuesto, se refirió a la próxima temporada. "El futuro en el fútbol es incierto. No hay un futuro cierto para Jonathan. Es jugador libre en diciembre. Escuchará ofertas de Uruguay, Brasil y Chile. La gente de Universitario no se ha comunicado con nosotros oficialmente", aclaró.

Pero también mencionó que, de darse algún ofrecimiento, sería considerado: "El tema de Universitario siempre se ve con buenos ojos. El entrenador (Gregorio Pérez) se llevó muy bien (con él). Se ve con buenos ojos, pero la verdad es que no hay nada. Se debe a Querétaro y no hemos hablado de su futuro. A Universitario le gustaría volver en algún momento de su carrera porque lo trataron de maravilla, fue una etapa linda para él, pero, en el presente", no se ha hablado del tema".

Tema económico



Según conoció RPP Noticias, Jonathan Dos Santos se fue de Universitario de Deportes a Querétaro por un salario más de cuatro veces mayor. No obstante, Rafael Monge afirmó que este no sería el tema principal a considerar.



"Lo que hemos hablado es que necesita ir a un lugar donde lo quieran y lo conozcan como persona y jugador. Tras un año malo (por lesiones), que esperamos que lo cierre mejor, necesita el respaldo de un entrenador que lo conozco. Si Gregorio Pérez lo llega a querer, que le dé respaldo deportivo. No pasa por lo económico, pasa por lo deportivo. Necesita a alguien que lo banque", dijo el representante a Fútbol Como Cancha.

"Seguro el tema económico influye cuando marcas goles y vienes con envión anímico. Hoy se prioriza el tema deportivo y que (el DT) lo banque. Capaz que Jonathan Dos Santos empieza a jugar ahora y es figura en Querétaro y cambia todo", agregó.

Finalmente, se refirió a la deuda que la 'U' mantiene con Cerro Largo, club dueño del pase del jugador hasta fin de año. "Le quedaron debiendo, pero el jugador queda libre y no depende de Cerro Largo", aclaró.





