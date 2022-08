Omar Merlo, defensa de Sporting Cristal, será baja el fin de semana. | Fuente: Club Sporting Cristal

Este viernes 19 de agosto arranca la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga1 Betsson 2022, con el encuentro de la fecha entre UTC y Ayacucho FC, a partir de las 3:00 pm. Continuará el sábado, con los partidos entre Deportivo Municipal vs. Alianza Atlético y Cienciano vs. Atlético Grau.



El domingo seguirá con las visitas de Sport Huancayo a Alianza Lima, Melgar a Carlos Stein, Carlos A. Mannucci a César Vallejo, Universitario a ADT, Sporting Cristal a San Martín y Sport Boys a Binacional. Academia Cantolao descansará.

De los 18 equipos que juegan, la mitad tendrá bajas obligadas por suspensión. En esa nota de contamos quiénes son los jugadores que no podrán estar a disposición de sus cuerpos técnicos por acumulación de tres tarjetas amarillas o haber recibido tarjeta roja. Todos fueron sancionados con una jornada. Por otro lado, si bien el equipo blanquiazul no juega desde la fecha 5, no arrastra suspensiones.

Asimismo, Alejandro Apud (DT de Cantolao), Hugo Gálvez (asistente técnico de Binacional), Marcelo Herrera (asistente técnico de Universitario y Gerardo Carrillo (asistente técnico de San Martín) fueron expulsados y no podán estar en la zona técnica de sus respectivos duelos.

Jugadores suspendidos par la fecha 8 de la Liga1 2022

Sporting Cristal

Nilson Loyola (tres amarillas)

Omar Merlo (tres amarillas)

Carlos Stein

Mathías Techera (tres amarillas)

Carlos A. Mannucci



Jose María Inga (tres amarillas)

John Narvaez (tres amarillas)

Universitario de Deportes

Piero Guzmán (tarjeta roja)

César Vallejo

Jersson Vásquez

Leandro Fleitas

Arquímedes Figuera

Sport Boys

Luis Ramírez (tres amarillas)

José Bolivar (tres amarillas)

Cienciano

Carlos Beltrán (tres amarillas)

Sport Huancayo

Jimmy Valoyes (tres amarillas)

UTC

Nicolás Ortiz

Liga 1 Betsson: programación de la octava fecha del Clausura 2022

viernes, 19 de agosto



UTC vs. Ayacucho FC



Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Héroes De San Ramón -Cajamarca







sábado, 20 de agosto

Municipal vs. Alianza Atlético



Hora: 1:15 p.m.

Estadio: Iván Elías Moreno-Villa El Salvador (Lima)



Cienciano vs. Atlético Grau



Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso De La Vega-Cusco







Domingo, 21 de agosto

Alianza Lima vs. Sport Huancayo



Hora:11:00 a.m.

Estadio: Alejandro Villanueva -La Victoria (Lima)

Carlos Stein vs. Melgar



Hora:1:00 p.m.

Estadio: Víctor Montoya Segura -Jaén



César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci



Hora: 1:15 p.m.

Estadio:Mansiche -Trujillo

ADT vs. Universitario



Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Unión de Tarma



San Martín vs. Sporting Cristal



Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Por confirmar (Lima)



Binacional vs. Sport Boys



Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Guillermo Briceño Rosamedina -Juliaca

