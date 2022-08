Jefferson Farfán tiene contrato con Alianza Lima hasta fin de año. | Fuente: Instagram Alianza Lima

Este miércoles se dio a conocer en algunos medios de comunicación que Jefferson Farfán tendría posibilidades de jugar con Alianza Lima el clásico del fútbol peruano. Sin embargo, fue su propio compañero de equipo Yordi Vílchez, que aseguró que la 'Foquita' no entrena con el grupo.

A menos de tres semanas del choque ante Universitario de Deportes, Farfán aún se encuentra en plena terapia sobre su lesión a la rodilla izquierda que de momento le impide debutar con el equipo blanquiazul en la presente temporada en la Liga 1 Betsson.

"Sé que Jefferson Farfán está mejor. Pero todavía no entrena con nosotros, está haciendo terapia y fortalecimiento", señaló Vílchez en declaraciones a Fútbol como cancha de RPP Noticias.

Como se sabe, el entrenador Carlos Bustos aún no puede contar con Farfán en el presente año. El exjugador de PSV Eindhoven y Schalke 04 no juega desde el 28 de noviembre de 2021 cuando el equipo victoriano enfrentó a Sporting Cristal, en la revancha de los play off.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Alianza Lima volverá a jugar en la Liga 1 después de dos semanas. En esta jornada recibirá a Sport Huancayo en el estadio de Matute. La cita está pactada para el domingo 21 de agosto a partir de las 11 de la mañana (hora peruana).





Yordi Vílchez se ilusiona con convocatoria a Selección Peruana



No empezó como titular en 2022, pero fecha a fecha demostró seguridad en la zona central y le quitó el puesto a Pablo Míguez. Se trata de Yordi Vílchez, quien es uno de los mejores jugadores de Alianza Lima en el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. Incluso su nombre suena como posible convocado para el primer partido de Juan Reynoso como entrenador de la Selección Peruana.

En entrevista con RPP Noticias, Vílchez aguarda ser convocado para el choque entre la bicolor y México a realizarse el 24 de septiembre en Los ángeles. "Sí siempre, a uno le ilusiona que se hable de la posibilidad de poder estar en la Selección", señaló.

Asimismo agregó al programa Fútbol como Cancha que "ojalá que se dé, sino hay que seguir esforzándose. Es motivante para todos los que estamos acá (Liga 1), esa posibilidad es una alegría".





