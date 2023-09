Edison Flores se pronunció sobre su estado físico y por qué no juega de titular en Universitario

Universitario de Deportes retomó la punta del Torneo Clausura tras golear 3-0 a Sport Boys ante más de 25 mil hinchas en el Monumental de Ate. Luis Urruti, Edison Flores y José Rivera anotaron los goles cremas a pocas fechas de la culminación del certamen.

Flores tuvo un buen ingreso en el segundo tiempo y tras asociarse con Piero Quispe consiguió anotar en la portería rosada. Tras el final del compromiso, señaló que terminó con buenas sensaciones por su actuación.,

"Me siento bien, he trabajado en esta última semana de la mejor manera, exigiéndome al máximo, ya que en el anterior del partido no me había ido con buenas sensaciones", sostuvo.

En otro momento, destacó el accionar de Sport Boys. "Hizo grandes partidos a equipos importantes y no fue la excepción. Nos vamos con buenas sensaciones, con un gol gracias al esfuerzo del equipo, pero bueno estoy encontrando mi mejor versión", apuntó el volante que llegó proveniente del Atlas de México.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Así fue el gol de Edison Flores con Universitario. | Fuente: Gol Perú

El estado físico de Edison Flores

Pese que llegó para ser titular, Flores no ha logrado consolidarse en el once de Jorge Fossati. Al respecto, señaló que trabaja para mejor su estado físico para que pueda competir en un buen nivel en la cancha.

"Trato de siempre trabajar en el día a día y tener conversación con el comando técnico, que están pendientes. Me siento bien, trato de ganarme los minutos que me toque, no he podido estar en los últimos partidos de titular, pero uno siempre tiene que trabajar de la mejor manera y a la par hay compañeros que también están haciendo bien las cosas para que puedan jugar. Esta es una competencia limpia y tenemos un solo objetivo", sostuvo.

"Me siento bien y sé que me puedo sentir mejor. Vamos a quitarnos esa parte que se habla mucho de mi estado físico, obviamente yo mismo debo ganarme la confianza día a día", añadió.

Universitario sumó 29 puntos y se ubica en el primer lugar del Clausura. Melgar, con un punto menos, se sitúa en el segundo lugar. Eso sí, si Sporting Cristal (26) derrota a César Vallejo en Trujillo compartirá la punta con el cuadro crema.

Tabla de Posiciones del Clausura y Acumulado en la Liga 1 Betsson

Nuestros Podcast

EP16 | El Metro de Londres: Historia, secretos y leyendas

Trasladarnos a nuestros centros de estudio, trabajo o solo salir a pasear es en algunos casos complicado porque el transporte no es el más ideal, pero en Londres, esto es diferente, ya que, gracias a la red del metro, las personas pueden llegar a sus destinos a tiempo y con seguridad. Sin embargo, el metro de Londres guarda algunos secretos que seguramente los sorprenderán. Hoy, en Lugares misteriosos, conoceremos la historia, leyendas y secretos del Metro de Londres.