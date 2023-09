Jorge Fossati dio su versión sobre la discusión con Tiago Nunes en el Estadio Nacional

El amago de bronca entre Tiago Nunes y Jorge Fossati ha dado que hablar en medio del 0-0 entre Sporting Cristal y Universitario.

Tiago Nunes, del cuadro celeste, dio sus descargos y posteriormente el estratega de Universitario de Deportes explicó lo que sucedió con su colega a poco del término del partido en el Estadio Nacional de Lima. Jorge Fossati habló brevemente de lo que ocurrió en el Clásico de la jornada.

"Del profesor rival no hablo porque para hablar tendría que estar él a mi costado. Sé lo que hice y lo que no. No entiendo por qué me expulsan. Jamás le falto al respeto a un rival ni me meto con ellos", indicó Fossati a los medios locales.

Universitario y las sensaciones contra Sporting Cristal

⏱️ | 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹



⚽️ Sporting Cristal 0-0 Universitario#ConLaUHastaElFinal pic.twitter.com/RIHwEW7b5j — Universitario (@Universitario) September 17, 2023

Quien también tuvo comentarios fue el administrador de la 'U'. Jean Ferrari. A su juicio, su conjunto tuvo para llevarse la victoria en condición de visitante en esta oportunidad.

"Fuimos inmensamente superiores y nos faltó la efectividad del gol. Peleamos la punta y el campeonato va a ir partido a partido. Nada está dicho. Nos vamos con la tranquilidad que ahora viene un partido durísimo contra Sport Boys. Seguimos en la pelea", dijo.

Además, se le preguntó por lo que ocurrió con Jorge Fossati y su par de Cristal. Indicó que los técnicos siempre deben mantener su línea.

"Al final es calentura porque el que ganaba se despuntaba. Los entrenadores están para guardar posturas y no irse contra los futbolistas. Ahí, una llamada de atención para el entrenador brasilero", finalizó.

Con el resultado sin goles en el Estadio Naiconal, Sporting Cristal continúa en la cima de la tabla del Torneo Clausura por diferencia de goles, ahora con 26 puntos. El jueves visita a César Vallejo en la ciudad de Trujillo. Los cremas, por su parte, reciben el miércoles a Sport Boys en el Monumental.

