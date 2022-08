El motivo por el que Universitario vendió a Alex Valera pese a que era "deportivamente intransferible"

Manuel Barreto se refirió a Luis Urruti y Claudio Yacob

Tras dar a conocer la razones por las que finalmente Universitario vendió a Alex Valera a Al-Fateh de Arabia Saudita, Manuel Barreto, gerente deportivo de la 'U', conversó con RPP Noticias sobre otros temas de la institución crema.

Sobre la transferencia de Alex Valera al Al-Fateh, Manuel Barreto reiteró que "primó" la "estabilidad de Universitario" a la hora de decidir su venta al club de Arabia Saudita y de esa manera evitar una larga disputa y que, al final, no iba a traer una solución.

"Alex (Valera) tenía contrato con Universitario. Pese a que estaba aquí, no podíamos contar con él. El camino, para nosotros, era el contractual. Era continuar una disputa, amparados en el contrato, que trae multas y todas esas cosas, que no solucionaban el problema. Además, había un pasivo contractual, la claridad del contrato firmado hace dos años atrás. Hubo una evaluación importante, quedarnos sin nada o pagar abogados y continuar con una novela mediática", dijo Barreto a Fútbol Como Cancha de RPP.

Finalmente se decidió negociar la venta de Alex Valera. "En este caso ha primado la estabilidad, yo veo el esfuerzo de la administración de darle estabilidad al club para que finalmente tengamos un proyecto de mediano y a largo plazo, no vivir el día a día, sin dejar nada", agregó.

Universitario y lo que recibirá por la transferencia de Valera

RPP Noticias pudo conocer que Universitario recibirá alrededor de un millón trescientos mil dólares por la carta pase de Alex Valera. Además, de algunas variables que se refieren a objetivos que el jugador logre con su nueva camiseta.

La reaparición de Luis Urruti en Universitario

Manuel Barreto también se refirió a la posible fecha de reaparición en las canchas de Luis Urruti. "Tito viene muy bien. Ha cumplido cuatro meses y está bastante bien. Él es prudente en su proceso de recuperación, aunque para que el injerto pegue bien debe esperar seis meses. Conversé con él y me comentó que el 20 de setiembre tiene que estar en lista", indicó.

El debut de Yacob en Universitario

En su debut con Universitario cometió un error que le costó al final el traspié del equipo ante Municipal. "Lamentablemente tuvo esa desafortunada acción. Su nivel es superior, después de ese error siguió jugando, siguió compitiendo. Y como él mismo lo dijo tendrá su revancha para mostrar su nivel", añadió.

¿Iván Santillán lesionado?

El lateral no apareció en lista el último fin de semana. "Son decisiones del profesor, me parece que no está lesionado. La respuesta la tiene el profesor".