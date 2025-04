¿Último partido de Fabián Bustos en Universitario? Técnico aceptó la propuesta de Olimpia, según medios paraguayos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La era Fabián Bustos en Universitario habría llegado a su fin. En los últimos días, ha venido sonando con fuerza que Olimpia de Paraguay está interesado en los servicios del técnico argentino. De hecho, diversos medios de dicho país indicaron que las negociaciones estaban avanzadas.

RPP conoció, en un principio, que no había llegado ninguna oferta para el técnico y —por ende— no había nada cerrado. Sin embargo, no se descartaba rechazar alguna oferta en caso exista un verdadero interés.

Pero, en las últimas horas, todo habria cambiado.

#Olimpia | HABEMUS DT 🚨



Informa @chipivera89 que Fabián Bustos, últimamente en Universitario, será el nuevo estratega franjeado para lo que queda de la fase de grupos de Copa Libertadores y el torneo Apertura 👨‍🏫



El entrenador argentino ya comunicó a la directiva de Olimpia su… pic.twitter.com/H6iuNu2Spz — ABC Deportes (@ABCDeportes) April 13, 2025

Fabián Bustos aceptó propuesta de Olimpia

De acuerdo con el periodista Jorge Chipi Vera, Fabián Bustos aceptó la propuesta de Olimpia. Según informó, el argentino ya le habría comunicado a la dirigencia del equipo paraguayo su decisión de reemplazar a Martín Palermo en el campo.

Es más, informó que el técnico también le habría informado su decisión a los directivos de Universitario y que en las próximas horas viajará a Paraguay para ser presentado como técnico de Olimpia.

RPP pudo conocer que Olimpia le hizo llegar una propuesta al entorno de Fabián Bustos para dirigir al primer equipo, y que este tomó la decisión de irse a Paraguay. La decisión del técnico no pasa exclusivamente por lo deportivo, sino más bien por los cuestionamientos que vienen ocurriendo fuera de la cancha.