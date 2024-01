Fabián Bustos destaca goleada de Universitario: "Tenemos un grupo fuerte y unido"

Universitario sacó nota aprobatoria en su primer partido de la Liga 1 2024. En Trujillo, el campeón nacional superó sin problemas por 4-0 a Carlos A. Mannucci con goles de Daniel Dorregaray, Edison Flores, Andy Polo y Horacio Calcaterra.

Una actuación que dejó contentos a sus hinchas y al entrenador Fabián Bustos que destacó que su plantel es un "grupo fuerte" de cara a sus próximos partidos del Torneo Apertura.

"Cosas para seguir mejorando, pero era importante ganar. No importa tanto el resultado, obviamente que eso da confianza, pero no hay que perder la humildad y saber que el trabajo y el día a día es lo que nos posiciona. Más allá del funcionamiento para toda la gente es el resultado, contento y conforme por lo hecho con los que jugaron, tenemos un grupo fuerte y unido, y ojalá sigamos por ese camino", declaró el DT argentino en rueda de prensa.

Resaltó también que la 'U' rompió su sequía de triunfos en el estadio Mansiche. "Los chicos sabían que era una cancha difícil, hace años que la 'U' no ganaba acá. Mannucci se reforzó bien, sabíamos que iba a ser complicado, teníamos que estar atento en todo, igualar la intensidad de ellos, tratar de conseguir un funcionamiento para abrir el marcador y por suerte nos pusimos adelante rápido, el mensaje siempre fue no perder el arco del frente, tener la concentración para anular los embates rivales", apuntó.

Así fue el golazo de Edison Flores. | Fuente: Gol Perú

Universitario fue efectivo

Bustos, además, afirmó que su equipo fue efectivo de cara al arco contrario. "El final del primer tiempo fue bueno para nosotros, nos fuimos con dos goles, y en el segundo tiempo pudimos manejar un poco más la pelota, la posición territorial y el equipo terminó justificando el resultado. No me quedo con la diferencia, porque no hay tanta diferencia entre los dos equipos, hoy tuvimos mucha efectividad y ellos no tanto", expresó.

Para finalizar, el exenternador de Barcelona de Guayaquil comentó que "Hay mucha competencia, está parejo el plantel y para nosotros es una solución. Para cualquier entrenador son cosas importantes, tratamos de tener a los 25 más los juveniles de la mejor manera para intentar tener esa intensidad durante todo el partido, más allá de quién esté en la cancha", finalizó.