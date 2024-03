Fabián Bustos: “En los últimos tres partidos, hubo penales que no revisaron”

Universitario de Deportes es el único líder del Torneo Apertura, por el momento, tras el empate 2-2 que consiguió ante Deportivo Garcilaso en Cusco, un resultado que también le permitió mantener su invicto en la temporada.

El equipo crema comenzó ganando con el gol de Alex Valera, pero los cusqueños remontaron por intermedio de Pablo Erustes y Luis Chicaiza. José Rivera logró igualar la cuenta y casi consigue el tanto de la victoria, pero el travesaño se lo impidió.

Fabián Bustos, por su parte, expresó su molestia durante el cotejo por las decisiones arbitrales e hizo hincapié en la acción donde se le concedió penal a la ‘U’. El entrenador consideró que el defensa Luis Caicedo tuvo que recibir su segunda tarjeta amarilla cuando la pelota impactó en su brazo.

“En los últimos tres partidos hubo penales que no revisaron… todo cuesta, hoy (ayer) es clarísima la interpretación. El reglamento es claro, he hecho cursos como entrenador para saber las reglas. Una cosa es darle amplitud a una jugada y que me pegue, y otra es tener intención de querer jugar la pelota con el brazo. ¿Amarilla? Es así para el reglamento y cualquier árbitro en el mundo”, declaró en L1 MAX.

Universitario, invicto y líder en la Liga 1

En su segunda visita a una ciudad de altura, Universitario se mantuvo sin conceder derrotas y en esta ocasión sí pudo anotar. Los cremas bajarán a la segunda casilla del Apertura si Sporting Cristal vence a Alianza Lima, mientras que en caso de empate estará detrás de los celeste por diferencia de goles. Si los blanquiazules triunfan, la ‘U’ continuará en la cima.

“Tenemos un grupo fuerte, unido, que todos entran y te meten más presión, como el ‘Tunche’, Calcaterra, Celi, Christofer Gonzales seguirá mejorando, Dorregaray pelea bien. ¿Cambio de sistema? Tuvimos que tomar esos riegos, nos quedamos con dos laterales ofensivos, un solo volante de recuperación y luego un equipo ofensivo porque queríamos ganar”, valoró Fabián Bustos sobre el replanteo en Cusco.

Rivera, clave en Universitario

En lo que va de la campaña, Universitario tiene como goleadores con tres tantos a Diego Dorregaray y José Rivera, con la diferencia de que el popular ‘Tunche’ hasta el momento no fue titular, detalle sobre el que Fabián Bustos dijo sentir “presión”.

“Rivera me mete presión, el ‘Tunche’ está bárbaro, va bien. Es una pelea de día a día que tiene el grupo y vamos a seguir luchando”, concluyó.

