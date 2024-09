Fabián Bustos se quejó tras triunfo en Sullana: "Es muy difícil jugar a esta hora, no mejoramos el fútbol"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes ganó, gustó y goleó en la fecha 10 del Torneo Clausura 2024. Con goles de Martín Pérez Guedes (2) y William Riveros, el equipo crema venció 3-0 a Alianza Atlético. Pese al resultado, el entrenador argentino Fabián Bustos se quejó por jugar a la una de la tarde en el calor de Sullana.

"Agradecido por el esfuerzo de los jugadores, no quiero que nadie se enoje pero es muy difícil jugar a esta hora, no mejoramos el fútbol con esta hora. Hoy nos tocó ganar, desde el 2017 que no se ganaba la 'U' acá y hoy se hizo con un gran trabajo realizado por los jugadores", señaló Bustos.

Asimismo, Bustos recomendó que Alianza Atlético programe en otro horario sus partidos cuando es local en el estadio Campeones del 36.

"En el fútbol peruano tenemos que enfocarnos en mejorar los escenarios. En Ecuador me tocó estar en un equipo chico, en donde jugábamos al mediodía, convencí al presidente de poner las luminarias y jugábamos a las 7:00 p.m. Fuimos campeones en el 2019. Los jugadores rinden más", culminó.

Por otro lado, Universitario sumó 21 puntos y se ubica en el segundo lugar del Torneo Clausura 2024 a dos unidades del líder, Alianza Lima. Su próximo partido será ante Sport Boys.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Sport Boys EN VIVO, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2024?

El partido Universitario vs Sport Boys está programado para el miércoles 18 de septiembre (8:30 p.m. hora peruana) en el estadio Monumental de Ate de la ciudad de Lima. El recinto tiene capacidad para 12 000 espectadores.

