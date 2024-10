Fabián Bustos tras derrota de Universitario: "Estamos con bronca, pero ya volteamos la página"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario sufrió una dura derrota contra Sporting Cristal, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2024. El técnico crema, Fabián Bustos, analizó el encuentro que se desarrolló en el Estadio Nacional solo con la hinchada celeste.

“Es un partido en el que obviamente no queremos este resultado que no significa nada porque ya hay que dar vuelta a la página. Estamos en la posición que queremos estar. Podríamos haber estado mejor si sacamos mejor resultado, pero somos el único equipo que dependemos de nosotros", señaló.

Además, Bustos ya se enfoca en el compromiso ante Cienciano a jugarse en domingo 27 de octubre en el Estadio Monumental de Ate. "Hay que dar vuelta a la página rápido, pensar en lo que viene. Tenemos un partido importante que hay que ganarlo”, agregó.

En otro momento, el entrenador argentino de 55 años indicó que sus jugadores reaccionaron en la segunda mitad. “No estuvimos a la altura nosotros. El rival hizo cambios tácticos, pero no estuvimos bien. No estuvimos finos, no estuvimos competitivos, no estuvimos jugando como sabemos hacer. En el segundo tiempo sí jugamos y fuimos superior, jugamos casi siempre en el campo rival. Es competir como lo sabemos hacer, con la misma entrega e intensidad que tuvimos en el segundo tiempo”.

Fabián Bustos "con bronca" tras derrota de Universitario

“Me siento muy bien, muy fuerte porque estamos donde queremos estar. Tengo un plantel entregado por completo. No nos gusta perder, estamos con bronca a lo mejor, pero ya volteamos la página y seguir adelante y ganar el partido del día domingo”, culminó Bustos, que confía que Universitario ganará el Torneo Clausura.

