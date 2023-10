Jorge Fossati sobre los partidos en simultáneo en Cusco: "Se les escapó el detalle al armar el fixture"

Universitario de Deportes goleó 3-0 a UTC en la fecha 17 del Clausura y se afirmó como líder del certamen, cuando restan dos jornadas para su finalización. Con las anotaciones de Luis Urruti, Williams Riveros y Edison Flores en el Estadio Monumental, los cremas siguen dependiendo de sí mismo para adjudicarse el torneo.

“Estoy muy satisfecho con la producción del equipo porque hemos enfrentado a un duro rival, ya lo había demostrado. No le permitimos situaciones y en ataque tuvimos la paciencia para encontrar los espacios. Por momentos nos ganó la ansiedad, seguimos trabajando en eso", analizó el entrenador Jorge Fossati en conferencia de prensa.

Universitario llegó a los 35 puntos, tres más que Melgar y llevándole cinco unidades a Sporting Cristal y Alianza Lima. Todos ellos aún deben jugar por la fecha 17 del Clausura, pero los arequipeños aún tienen pendiente una jornada de descanso.

Universitario y la visita a Cusco

La Liga 1 Betsson entrará en receso por la fecha internacional FIFA y para su reanudación se llevará a cabo partidos en simultáneo, tal como sugiere el reglamento para las últimas dos jornadas.

En la fecha 18, Universitario visitará a Cusco FC y en esa misma jornada Sporting Cristal hará lo propio con Cienciano. La ‘U’ y los rimenses compiten por el Clausura y el Acumulado, mientras que los conjuntos de la ciudad imperial buscan llegar a la Copa Sudamericana.

El detalle es que Cusco FC y Cienciano han sido locales en el Inca Garcilaso de la Vega durante la temporada, por lo que la Liga de Fútbol Profesional sorteará qué partido se disputará el sábado 21 y otro el domingo 22 de octubre.

“Está establecido con anterioridad que las últimas dos fechas se jueguen en simultáneo, más si están pelando por algo similar. Lo ideal es jugar a la misma hora, pero se les escapó el detalle al momento de armar el fixture”, opinó Jorge Fossati sobre el tema.

¿Aclimatación de la ‘U’?

Universitario tendrá tiempo de preparar por más de dos semanas su visita a Cusco FC, sin embargo, Fossati descartó la opción de realizar una aclimatación en la altura para su penúltima presentación en el Torneo Clausura.

“Para aclimatarte a la altura, por mi experiencia, necesitas como 21 días aproximadamente. Tenemos jugadores en la selección, por lo que no lo podríamos hacer con todo el equipo. No es lo mismo jugar en el llano o a más de 3000 metros, pero las veces que le tocó hacerlo a Universitario, más allá de los resultados, el rendimiento físico me parece fue bueno”, indicó.

