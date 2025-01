Gabriel Costa sobre Universitario en la Libertadores: "Son partidos muy difíciles y hay que prepararse"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gabriel Costa llegó este jueves a Lima para incorporarse a la pretemporada de Universitario de Deportes. El uruguayo nacionalizado peruano está optimista de cara al inicio de la pretemporada 2025.

"Va a estar lindo porque la preparación va a ser difícil, va a ser un año largo y lindo, lleno de competitividad y hay que prepararse", dijo el atacante de 34 años.

En referencia a los nuevos fichajes de Universitario, como Diego Churín, Jairo Vélez, entre otros, indicó que "no he visto nada, cuando me voy de vacaciones me desconecto. Mañana empezamos y ahí conoceré a los nuevos compañeros", agregó.

"El campeonato va a ser largo, lo mejor que podemos hacer es poder traer compañeros que sumen y que sea más competitivo el equipo", puntualizó.

Costa semostró optimista a la participación de Universitario en la Copa Libertadores."Pienso que tenemos que seguir peleando el campeonato y prepararnos para lo que viene porque son partidos difíciles y competitivos. En la Libertadores son partidos muy difíciles, de mucha jerarquía y hay que prepararse, es bueno sumar compañeros", comentó.

"Tiene un montón de dificultades la Libertadores, hay que prepararse que va a ser lindo este año", culminó.

Los fichajes de Universitario:

Altas

Miguel Vargas (Deportivo Garcilaso)

César Inga (ADT)

Paolo Reyna (Melgar)

Jairo Vélez (César Vallejo)

Diego Churín (Cerro Porteño)