Gregorio Pérez: "En la segunda parte de la Liga 1, la 'U' va a revertir esta situación"

Apenas transcurrían los días de enero de la actual temporada, pero Universitario de Deportes ya tenía un duro golpe en su planificación. Gregorio Pérez tuvo una complicación cardíaca que le obligó a dejar su cargo de entrenador en el club. El uruguayo fue intervenido quirúrgicamente y tras más de cinco meses afirma estar mejor de salud.

"Me siento muy bien, me he recuperado. Ha sido muy lenta la recuperación. Cuando regresé de Perú tuve algún retroceso, pero eso a través de un marcapasos que me pusieron en Uruguay se solucionó. He recuperado muchos kilos; había perdido masa muscular producto de lo acontecido. Mentalmente me encuentro bárbaro y siguiendo lo que los doctores me piden", mencionó el estratega de 74 años en ‘Gol Perú’.

Gregorio Pérez estaba a cargo de su segundo periodo en Universitario, elenco al que retornó en 2021 y pudo llevarlo a la fase previa de la Copa Libertadores después de registrar 7 victorias en los últimos 8 partidos de la Liga 1 Betsson.

Gregorio Pérez piensa en el repunte de Universitario

Universitario es noveno en el acumulado de la Liga 1 Betsson

Tras la salida de Gregorio Pérez, fue el uruguayo Álvaro Gutiérrez quien asumió de manera oficial en Universitario. Los resultados no le acompañaron y Jorge Araujo tomó la dirección técnica hasta que Carlos Compagnucci ahora dirige al equipo.

“He tenido comunicación con gente de Universitario, con hinchas, con periodistas, con dirigentes, con algún jugador y con Jorge Araujo cuando asumió. Me dio pena que a Álvaro Gutiérrez y a su cuerpo técnico no les haya ido bien, porque son buenos profesionales”, expresó.

Actualmente Universitario ocupa la novena casilla de la Liga 1 Betsson, sin embargo, Gregorio Pérez consideró que el cuadro crema remontará posiciones para el Torneo Clausura.

"Miro el fútbol peruano y a la 'U'. Para mí, tiene un buen plantel y en la segunda parte del año va a revertir esta situación”, finalizó.





