Jairo Concha rompió su silencio tras fichar por Universitario: "Llegué para el Centenario"

Jairo Concha es la contratación 'bomba' del mercado de fichajes del fútbol peruano para la temporada 2024. El futbolista de 24 años decidió fichar por Universitario de Deportes después de jugar por tres años en el archirrival Alianza Lima. En dos ellos se coronó campeón de la Liga 1.

Universitario le dio la bienvenida a Concha y destacó que ya se encuentra en el "equipo de sus amores". El vínculo es de tres años y la gran meta es alzar el título en el centenario del club.

A través de sus redes sociales, la 'U' publicó un video de Concha, que habó brevemente por primera vez, ya como jugador crema. "Ya estoy aquí cremas. Llegué para el Centenario", comentó al ras de la cancha del estadio Monumental de Ate.

Concha, que se inició en San Martín, entrenó este jueves por la primera vez en la 'U'. Llegó a horas de la mañana e hizo trabajos en Campo Mar sin la presencia del entrenador Fabián Bustos que viajó a Miami.

RPP pudo conocer que Concha no jugará en el amistoso internacional ante Atlético Nacional, debido que no dispone de visa y los tiempos no dan para realizar el trámite. El choque será este domingo 14 de enero en el Estadio DRV PNK, de La Florida (Estados Unidos).

Jairo Concha se puso la camiseta en el Monumental. | Fuente: Universitario

Este jueves, el exjugador de Alianza Lima entrenó por primera vez con Universitario. Una nueva etapa en su carrera en la cual no falta la polémica por llegar desde el archirrival de toda la vida.

Jairo Concha trabajó con un grupo de sus compañeros en las instalaciones de Campo Mar, aunque no lo hizo bajo la atenta mirada del entrenador argentino Fabián Bustos, que en la madrugada viajó rumbo a Miami con la delegación de Universitario con miras al amistoso internacional frente a Atlético Nacional de Medellín.

