"Es un buen delantero": Jean Ferrari defiende a Daniel Dorregaray tras criticas de hinchas de Universitario

Universitario de Deportes buscará este sábado ganar el Torneo Apertura 2024 cuando reciba a Los Chankas en el Monumental de Ate y al mismo tiempo estará pendiente del resultado de Sporting Cristal en su duelo ante Comerciantes Unidos en Cajamarca.

El equipo crema llega a este partido tras empatar ante Cienciano en Cusco en el cual Daniel Dorregaray arrancó como titular. El delantero argentino no tuvo un buen rendimiento y fue centro de las criticas de los hinchas del cuadro crema.

Jean Ferrari, administrador de Universitario, salió en su defensa e indicó que Dorregaray representa una buena contratación para el vigente campeón nacional en esta temporada.

"Es un buen delantero, es una buena incorporación. Siempre se espera más, se quiere más. Pero nosotros buscamos objetivos institucionales", expresó Jean Ferrari.

A continuación, que Universitario siempre se maneja por objetivos institucionales. "Nosotros buscamos objetivos institucionales más no objetivos personales. De qué me sirve que salga (Andy) Polo el mejor jugador del año si no salimos campeones", puntualizó a La Red.

Universitario en la tabla

Cristal se sitúa en el primer lugar del Apertura al sumar 37 puntos, igual puntaje que Universitario, pero el cuadro dirigido por el brasileño Enderson Moreira saca diferencias al contar con una mejor diferencia de goles. Los celestes cuentan ahora con +23, mientras que los cremas llevan +21.

Según lo estipulado en el reglamento de la Liga 1 2024, detallado en su Capítulo 2, Artículo 13, se señala que en caso de igualdad de puntaje y diferencia de goles, el equipo que haya anotado más goles a sus favor inclinará la balanza a su favor.

🔜 𝗣𝗥𝗢́𝗫𝗜𝗠𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢 𝗖𝗥𝗘𝗠𝗔



⚽ 𝘜𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘵𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘷𝘴. 𝘓𝘰𝘴 𝘊𝘩𝘢𝘯𝘬𝘢𝘴 𝘊𝘠𝘊



🏆 𝘓𝘪𝘨𝘢 1 - 𝘈𝘱𝘦𝘳𝘵𝘶𝘳𝘢 2024



📅 𝘚𝘢́𝘣𝘢𝘥𝘰 25 𝘥𝘦 𝘮𝘢𝘺𝘰



⏱️ 3:00 𝘱.𝘮.



— Universitario (@Universitario) May 23, 2024

¿Cuándo juega Universitario vs. Los Chankas?

El partido por la fecha 17 del Torneo Apertura en la Liga 1 Te Apuesto 2024, entre Universitario de Deportes y Los Chankas, se llevará a cabo el sábado 25 de mayo, con el conjunto crema siendo local en Ate.

¿A qué hora juega Universitario vs. Los Chankas?

El partido entre Universitario vs. Los Chankas se jugará a las 3:00 p.m. de hora peruana, en el estadio Monumental 'U' Marathon. El árbitro designado por CONAR es Jesús Cartagena (FIFA) y en el VAR estará Bruno Pérez (FIFA).

Perú: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m

Chile: 4:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Paraguay: 4:00 p.m.

Brasil: 5:00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 4:00 p.m.

Estados Unidos (Los Angeles): 1:00 p.m.

España: 10:00 p.m.