Jean Ferrari sobre comparaciones en redes sociales con Florentino Pérez: "Yo no tengo su billetera"

Universitario de Deportes se ubica en el primer lugar del Torneo Clausura 2024. El equipo crema goleó 3-0 a Sport Boys y ratificó su buen momento de cara a ganar este certamen. En caso lo logre, automáticamente será el bicampeón nacional en el año de su centenario.

En ese contexto, Jean Ferrari, en su cargo como administrador de Universitario, elogió en una entrevista el desempeño del plantel crema a falta de seis fechas del final del Clausura.

Además, Ferrari aseguró que en ningún momento se comparó con Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, que es el más ganador de la Champions League con 15 títulos.

"Yo no me comparé. La comparación vino de afuera. Por eso yo fui bien claro en decir que hay personas o hay gente que me mencionan o que me dicen en las redes y me pareció divertido, me pareció gracioso. Pero hay personas que se lo toman a mal. A mí me pareció divertido. Yo no tengo la billetera de Florentino Pérez. O sea, no. Olvídate", declaró al programa 'Entre Ceja y Ceja' en YouTube.

“Es que son realidades distintas, ¿no? Son situaciones completamente diferentes. No podemos. El fútbol peruano en general no puede todavía compararse con ligas de primer mundo, con instituciones de primer mundo”, culminó.

