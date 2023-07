Jorge Fossati: "Era difícil concentrarse en Cantolao porque tenemos partido por la Copa Sudamericana"

Universitario de Deportes derrotó 4-1 a Academia Cantolao y alcanzó a Melgar en el primer lugar del Torneo Clausura con 7 puntos, resultado que sostiene a los cremas en la lucha por la Liga 1 Betsson.

Aunque Cantolao es el último clasificado de la tabla acumulado, el entrenador Jorge Fosatti apuntó que se trataba de un escenario con dificultades para Universitario ante la proximidad del cotejo de ida por los playoffs de la Copa Sudamericana frente a Corinthians en Brasil.

“Era difícil concrentarse en este partido porque tenemos el juego de Copa Sudamericana en cuatro días, pero los muchachos demostraron una vez más la madurez y la buena mentalidad", destacó el uruguayo en conferencia de prensa.

Rotaciones en Universitario

Jorge Fosatti se ha caracterizado por realizar pocas rotaciones a su habitual alineación, sin embargo, se decantó por otras alternativas buscando evitar lesiones antes del viaje a Brasil y con el panorama de bajas para el primer choque con Corinthians.

“Williams Riveros no está lesionado, pero hubo una alarma en el partido pasado por una molestia en el posterior y si jugaba hoy, podía ser un riesgo. Viene recuperándose muy bien. Martín Pérez Guedes (suspendido en Sudamericana) tenía unos problemas en los gemelos, Piero Quispe venía de exigencia, pero pongo a jugadores de buen nivel también y por ahí fueron las rotaciones", explicó el técnico respecto a sus variantes.

Con José Carvallo expulsado en la Copa Sudamericana, se aguardaba otra vez la titularidad de Diego Romero, no obstante, Fosatti decidió reservarlo apuntando a evitar una lesión.

"Si nosotros tenemos los tres arqueros a la orden, hoy jugaba con cualquiera. Nos damos el lujo de tener 3 buenos porteros. El martes no vamos a tener a José, me pareció que Diego (Romero) ya tenía el ritmo suficiente y doblarse un dedo hoy, y el martes no estaba…, no había tiempo de recuperarlo. Preferí no arriesgar hoy", indicó.

Universitario visita a Corinthians

La ‘U’ tendrá las bajas de José Carvallo y Roberto Siucho por expulsión para la ida de los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana, ausencias a las que hay que sumar la de Martín Pérez Guedes por acumulación de amarillas.

La lista podría crecer con el nombre de Nelson Cabanillas, quien volvió a la titularidad en el cotejo frente a Cantolao, pero el entrenador reveló que presenta una fractura.

“El doctor me comunicó que Nelson Cabanillas tiene una posible fractura en el dedo tras el pisotón que recibió", dijo Fosatti, con lo que en Brasil aparecería José Bolívar como primera opción para encargarse de la banda izquierda.

