Jorge Fossati: "A Inga lo teníamos en el radar de la Selección desde antes que llegue a Universitario"

Con una gran superioridad, Universitario goleó 6-0 a UTC por la fecha 10 del Torneo Apertura 2025. El cuadro crema arrasó a su rival jugando en el estadio Monumental en el debut de Jorge Fossati, que resaltó la calidad de la plantilla del bicampeón peruano.



Señaló que Universitario le cambió los planes. "Uno de los principales motivos por los cuales cambié de opinión junto con mis compañeros de cuerpo técnico cuando teníamos pensado volver a trabajar a mitad de año, así lo hicimos saber con algunos clubes que nos llamaron, pero lo que nos hizo cambiar de idea era Universitario, por toda la experiencia de vida que tuvimos en el 2023, con la gente y con el grupo de jugadores al que se le han sumado otros, de los cuales tengo una primera impresión excelente".

"Sé la calidad que tienen para cumplir los objetivos del club además de la calidad humana de cada uno de ellos", afirmó Fossati en conferencia de prensa.

Asimismo, el entrenador de 72 años dejó en claro que César Inga ya estaba en el radar de la Selección Peruana en su etapa como DT.

"Todos los jugadores no son desconocidos para nosotros. A César Inga lo teníamos en el radar de la Selección, no estaba en Universitario y aún así vimos muchas cualidades. Como equipo me empezó a gustar después de los 25 minutos, antes de eso no me gustaba mucho", culminó.

