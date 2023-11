¿Jorge Fossati continuará en Universitario para el centenario? Esto respondió Manuel Barreto

06 Nov 2023 - 01:09

El dirigente crema, en conversación con Fútbol como Cancha, se pronunció sobre el desempeño del árbitro Kevin Ortega, quien fue cuestionado por un sector por no haber expulsado al defensa aliancista Carlos Zambrano por una falta que cometió contra Horacio Calcaterra. "Kevin me parece de los mejores árbitros del torneo (...) No me quiero referir al partido que ya pasó, pero espero que en el próximo partido todos los jugadores estén bajo el mismo criterio. Si vas a dejar patear, deja patear a todos. El partido (de vuelta) va a ser durísimo, pero una cosa es permitir el juego brusco y otra cosa es permitir la violencia", señaló.