Manuel Barreto sobre la actitud Ángelo Campos en el Monumental: "Es vergonzoso y desubicado"

Descentralizado Manuel Barreto sobre la actitud de Manuel Barreto.

Universitario de Deportes y Alianza Lima empataron 1-1 en el Monumental por la primera final de la Liga1 Betsson 2023. El cuadro crema abrió el marcador a través de Alex Valera, y el empate lo hizo Gabriel Costa en la última jugada del partido.

Sin embargo, la imagen que más llamó la atención fue la que dejó Ángelo Campos previo al inicio del partido.

El portero de Alianza Lima salió al campo de juego con una bandera alusiva al cuadro de La Victoria, acción que fue cuestionada por los hinchas y los dirigentes de Universitario de Deportes.

Manuel Barreto, director deportivo merengue, aseguró que -a nivel personal- le pareció vergonzosa y desubicada la actitud del arquero aliancista.

"Yo tengo dos análisis que quiero profundizar. Uno que es el análisis personal. Me pareció algo vergonzoso y desubicado. Aparte de pésimo gusto, totalmente premeditado, forzado", indicó en una entrevista con Fútbol como cancha de RPP Noticias.

"Entiendo que en el pasado la 'U' ha tenido algunos pasajes de su historia que lo ha llevado -en Matute- a tener hechos o fotos que han perdurado en el tiempo y que algunos no se las pueden sacar. Pero fueron situaciones totalmente naturales, con nuestra hinchada, sin provocar a la violencia", complementó.

Manuel Barreto habló sobre la actitud de Ángelo Campos en el Monumental. | Fuente: RPP

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Manuel Barreto pide sanción para Ángelo Campos

Tras ello, Manuel Barreto pidió que Ángelo Campos sea sancionado de manera inmediata, según el reglamento, pero cree que esta recién se dará en la próxima temporada.

"No sé qué número de la norma indica que si provocas a la hinchada rival tienes -al menos- dos fechas de suspensión. Ahora, como vienen las cosas, no sé si lo van a suspender. Creo que la suspensión va a llegar, pero probablemente para el próximo torneo. Que no debería ser así, porque debería existir un precedente", afirmó.

"La norma es súper clara. Debería haber una suspensión inmediata, pero eso ya corresponde al Comité de Justicia de la Federación", complementó.

NUESTROS PODCASTS

Peruanos se adaptan a la situación de Argentina

El próximo 19 de noviembre, Argentina se prepara para elegir al futuro presidente de la República. El mandatario electo enfrentará el desafío de tomar decisiones para superar la crisis económica que afecta no solo a los ciudadanos argentinos, sino también a miles de extranjeros, entre ellos a los peruanos que se han asentado en el país desde hace varias décadas.