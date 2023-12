Jorge Fossati no asistió a Campo Mar para despedirse del plantel de Universitario

La despedida de Jorge Fossati con los jugadores de Universitario de Deportes tendrá que esperar. El entrenador uruguayo, de 71 años, y su cuerpo técnico no acudieron este viernes a Campo Mar como se tenía previsto, según pudo conocer RPP.

El entorno de Fossati prioriza que primero debe oficializarse la desvinculación con Universitario para que se realice el adiós con sus exdirigidos que ya trabajar en la pretemporada crema de cara a la Liga 1 y Copa Libertadores en 2024.

Asimismo se conoció que se espera que Fossati se despida en enero del plantel, que es el vigente campeón de la Liga 1. Esta noche viajará a Montevideo para pasar en familia las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Recordemos que Fossati se encuentra a un paso de ser el técnico de la Selección Peruana. Precisamente en la premiación de la Liga 1 señaló que ya llegó a un acuerdo con los directivos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y que solo resta la firma para sellar la negociación.

Fossati, el mejor DT de la Liga 1

La organización de la Liga 1 eligió a Fossati como el mejor entrenador de la temporada 2023 después que Universitario se proclamó campeón del torneo.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Con Fossati como DT, números de Universitario:



Campeón Nacional 2023.

Cortó una racha de 9 años sin ser campeón.

Clasificó a fase de grupos de Libertadores.

Ganó 15 de sus 17 duelos en el Monumental.

Nunca perdió en el Monumental.

No registra derrotas en Lima por Liga 1.

Dejó su arco en cero en 23 de sus 42 duelos.

𝐅𝐮𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐧𝐨𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨𝐬 🫂



El DT del año, Jorge Fossati y el abrazo con Piero Quispe, Jugador #adidaspe de la #Liga1Betsson 2023. #NocheDeGalaLFP pic.twitter.com/Rkzw1lopbC — Liga De Fútbol Profesional (@LigaFutProf) December 22, 2023

Fossati confirmó acuerdo con Selección Peruana

Tras la premiación de la Liga 1 2023, el uruguayo Jorge Fossati anunció que llegó a un acuerdo con los directivos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para ser entrenador de la Selección Peruana que se quedó sin DT tras la salida de Jorge Reynoso por malos resultados en las Eliminatorias Sudamericanas.

"Ya he llegado a un acuerdo con la Federación Peruana. Aún no hemos firmado", señaló el extécnico de Universitario de Deportes, que asumirá el buzo de la bicolor, que en 2024 afrontará una serie de amistosos, la Copa América y partidos de las Eliminatorias.

Fossati, que fue premiado como el mejor DT de la Liga 1 2023, dejó en claro que no sabe la fecha que será anunciado como seleccionador de Perú. "No es cosa mía el tema del anuncio, me voy mañana (hoy) a Montevideo a pasar las fiestas de Navidad con mi familia. El anuncio oficial será cuando lo determine la federación", agregó.

NUESTROS PODCASTS

2023: RPP cumplió 60 años siendo la voz del Perú

En 2023 RPP cumplió 60 años siendo la voz de todos los peruanos. A las actividades conmemorativas por estas seis décadas se sumó la renovación del compromiso de seguir impulsando el progreso de todos los peruanos a través de información plural, útil y objetiva.