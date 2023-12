Jorge Fossati confirmó que será nuevo DT de la Selección Peruana: "Ya hemos llegado a un acuerdo"

Tras la premiación de la Liga 1 2023, el uruguayo Jorge Fossati anunció que llegó a un acuerdo con los directivos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para ser entrenador de la Selección Peruana que se quedó sin DT tras la salida de Jorge Reynoso por malos resultados en las Eliminatorias Sudamericanas.

"Ya he llegado a un acuerdo con la Federación Peruana. Aún no hemos firmado", señaló el extécnico de Universitario de Deportes, que asumirá el buzo de la bicolor, que en 2024 afrontará una serie de amistosos, la Copa América y partidos de las Eliminatorias.

Fossati, que fue premiado como el mejor DT de la Liga 1 2023, dejó en claro que no sabe la fecha que será anunciado como seleccionador de Perú. "No es cosa mía el tema del anuncio, me voy mañana (hoy) a Montevideo a pasar las fiestas de Navidad con mi familia. El anuncio oficial será cuando lo determine la federación", agregó.

El exseleccionador de Uruguay y Qatar se encuentra ilusionado el reto de dirigir a Perú a sus 71 años. En entrevista con medios uruguayos se mostró optimista de las chances de Perú para poder clasificar al Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

En 2023, Perú acaba en el último lugar de las Eliminatorias al sumar dos puntos en los empates ante Paraguay y Venezuela.

Los partidos de Perú en 2024

Con Fossati como entrenador, la Selección Peruana volverá a las canchas en los dos amistosos que se jugarán el 18 y 26 de marzo como fechas tentativas. Los duelos serían en Europa y los oponentes no están confirmados.

En junio, la bicolor también cuenta con jugar al menos dos amistosos de preparación de cara a la Copa América que se desarrollará del 20 de junio hasta el 14 de julio en Estados Unidos. En la cita continental, enfrentará por el Grupo A a Chile el 21 de junio. Luego se medirá al ganador de Canadá o Trinidad y Tobago el 25 de junio; y a Argentina el 29 de junio el cual será su último duelo en fase de grupos. En caso de seguir en carrera, los cuartos de final del torneo están pactados entre el 5 y 6 de julio.

Tras la Copa América se reanudarán las Eliminatorias. En septiembre, Perú enfrentará a Colombia en Lima y a Ecuador en Quito: mientras que en octubre será local ante Uruguay y visitará a Brasil. Luego, el combinado peruano enfrentará en noviembre a Chile como local y culminará el año cuando juegue en Argentina.

