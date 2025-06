"Ojalá pudiéramos traer a Luis Ramos": Jorge Fossati reconoció que Universitario busca su fichaje

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jorge Fossati reconoció el interés de Universitario por el delantero peruano Luis Ramos de América de Cali, con el fin que sea flamante refuerzo de cara a la Copa Libertadores y al Torneo Clausura en la temporada 2025.

“Ojalá que pudiéramos traerlo. Yo lo demostré cuando muy pocos lo tenían en una posible lista de selección. Me parece un jugador muy interesante, pero de ahí a que haya mucha posibilidad, no tengo idea de su situación", señaló.

"Yo las cosas que hablo con Jean y Antonio son cosas que manejo con ellos. Ellos saben cómo yo pienso y yo sé cómo piensan ellos y estoy muy tranquilo de que ellos saben hacer perfectamente su trabajo. No tengo por qué estar para nada preocupado de cómo están gestionando las cosas ellos y veremos con qué otra sorpresa. Ya me salieron con la linda sorpresa de Santamaría, por ahí tienen alguna abajo de la manga”, agregó para Gol Perú.

De esta manera, la 'U' quiere reforzar su zona ofensiva con Luis Ramos, que lleva cinco anotaciones en el América de Cali entre la liga colombiana y Copa Sudamericana.

Además, Fossati también habló de la posible salida de algunos jugadores de su plantel. “Sé los rumores tanto de Williams (Riveros) como de César (Inga) como de algunos más, de Rodrigo (Ureña) también se habló. Yo digo que es normal y es lindo que te pase porque quiere decir que son jugadores que se están destacando en tu club y eso es bueno. ¿Eso quiere decir que se van a ir? No. Del dicho al hecho hay mucho trecho”, comentó.

Respaldó a Diego Churín

“No soy quién para determinar quién sale porque yo no soy el que hago los contratos ni el que los termino. No hay ni un solo jugador del plantel actual que venza su contrato en junio. Por eso digo que no tengo la intención de sacar a nadie. Lo de Diego (Churín) en particular, por suerte lo conozco de antes. De lejos, no lo había dirigido. Hay que ver un poquito para atrás y ver que hizo un montón de goles. Si yo hubiera estado en el 2024 y me hubieran ofrecido a Diego, yo lo hubiera aceptado porque me parece que es un jugador, por lo que yo lo había visto, interesante, es goleador. Acá está con los zapatos cambiados, al revés, creo que eso pasa cuando quieres hacer tan bien las cosas que no te salen”, culminó.