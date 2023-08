Jorge Fossati, DT de Universitario, sobre el VAR: "Me parece que más colabora para desnaturalizar el fútbol"

En la previa del partido entre Atlético Grau y Universitario de Deportes, el DT del cuadro crema, Jorge Fossati, habló con la prensa sobre distintos temas. Uno de ellos fue el arbitraje y el videoarbitraje, implementado desde el Torneo Clausura en la Liga1 Betsson 2023. El entrenador uruguayo mencionó, entre otras cosas, que ambos factores deben ser parte de los análisis de los diferentes partidos, asi como lo son los futbolistas y directores técnicos.

"No sé cómo hacen los que consiguen analizar los partidos y obviar que los árbitros hacen parte del partido y hoy el var también. Son actores igual que los jugadores, igual que los técnicos. Nos equivocamos. Si nos equivocamos cuando tenemos el silbato, podemos perjudicar a uno, si los errores son grandes, y favorecer a otro", dijo.

Asimismo, dio sus impresiones sobre el VAR. "En el Apertura, cuando aún no había, dijo que el VAR no es tecnología directamente aplicada. El VAR es una herramienta que tienen los árbitros para equivocarse menos, pero no deja de ser interpretado por árbitros. Vemos en diferentes partidos que se interpreta de distinta manera. ¿Por qué? Porque eran diferentes hombres, no diferente tecnología", agregó el DT de Universitario de Deportes.

Por otro lado, Jorge Fossati aclaró que su crítica no abarca únicamente el videoarbitraje a nivel local, sino mundial. "El VAR no es garantía absoluta de nada. Es algo que sirve para mejorar en algunas cosas y en otras, hasta que no se deje más claro, me parece que más colabora para desnaturalizar el fútbol. No estoy hablando del partido de Tarma, ni del fútbol peruano, sino en general, cuando te cobran un offside porque la punta de tu nariz está adelantada. Acuérdense de mi, ya va a llegar el día en el que esas cosas las van a obviar", finalizó.



Jorge Fossati, DT de Universitario de Deportes, habló sobre el VAR. | Fuente: RPP Noticias

Atlético Grau vs. Universitario de Deportes

Este sábado el primer equipo de Universitario de Deportes viajará a Piura para, un día después, enfrentar a Atlético Grau en el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura. El partido, programado para la 1:00 p. m. del domingo, se llevará a cabo en el Estadio Municipal de Bernal.

Jorge Fossati, DT crema, se mostró en desacuerdo con el horario del encuentro de la Liga1 Betsson 2023. "Vamos a tratar de ser lo más competitivos posible en un horario anormal y en una situación climática anormal. Hablo basado no solo en fútbol peruano, sino en el fútbol mundial. Esa hora no es recomendada por la ciencia. No por mi, ni por algún periodista. No es recomendada por los médicos", mencionó.

Además, se refirió al rival de turno. "Atlético Grau es un muy buen equipo. Le da mucha intensidad a los partidos, presiona mucho y, de media cancha para arriba, tiene jugadores con velocidad, con buena técnica. Tendremos que hacer un muy buen partido, como yo creo que venimos haciendo. Si mantenemos ese nivel, a pesar del rival y de las dificultades extras que ya dije cuáles son, tenemos todas las chances de ganar, con todo respeto al rival", puntualizó el estratega de Universitario de Deportes.

Jorge Fossati, DT de Universitario de Deportes, habló sobre el partido ante Atlético Grau. | Fuente: RPP Noticias

