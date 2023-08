Maryory Sánchez, de cara a la final de la Liga Femenina: "Dar la vuelta en el Monumental no es lo importante"

Regresó de Millonarios con la idea de ser nuevamente campeona del fútbol peruano. Con 26 años, Maryory Sánchez ya sabe lo que es alzar la copa con Alianza Lima. Lo logró el año pasado, tras vencer a Carlos A. Mannucci. Ahora, la portera íntima tiene el objetivo de sumar su segundo título, el que significaría el tercero consecutivo del club blanquiazul en la Liga Femenina, frente al clásico rival.

La también portera de la Selección Peruana conversó con RPP Noticias sobre el esperado partido ante Universitario de Deportes, programado para este domingo 27 de agosto, a partir de las 6:00 p. m., en el Alejandro Villanueva. Y, aunque le restó importancia a dar la vuelta en el Monumental, aclaró que tienen la mira puesta en el 'tri'.

¿Llegan a la final en el mejor momento de la temporada?

Yo creo que sí, en el mejor momento. Si bien tuvimos algunos baches, a partir del partido con Sporting Cristal supimos agarrar el nivel, mantenerlo y creo que estamos en crecimiento. Nos agarra en buen momento. la idea es salir el domingo en mejora y en equipo.

¿Es un feeling distinto que la final sea ante Universitario de Deportes?

Sí es un feeling distinto porque es rival de patio y estará la hinchada. Sea masculino o femenino, sea cual sea el deporte, la rivalidad de Alianza Lima y Universitario de Deportes es la más grande del Perú. Entonces, es ese sentimiento de ser de Alianza y querer ganarlo, más que todo de lograr el tricampeonato.

Te gusta la idea de arrancar de local y cerrar de visita. ¿Tiene que ver con la posibilidad de dar la vuelta en el Monumental?

Pues no, más que todo (me gusta) por tener el resultado e ir más tranquilos a la vuelta, por poder asegurar en la ida con nuestra hinchada, para meter presión, sacar buen resultado y en la vuelta estar más tranquilas. Dar la vuelta allá, para mí no es importante. Lo único que queremos es el tricampeonato.

Adriana Lúcar y el DT John Ortiz mencionaron que el favoritismo lo tiene Universitario, ¿coincides?

Son favoritos porque han sido el mejor equipo del torneo, han sido primeros en el todos contra todos, en el hexagonal y lo han reiterado en 'semis' goleando a Sporting Cristal, vienen en buen momento. El partido pasado (4-1 a favor de Alianza Lima) ya quedó atrás. Es otro clásico, es una final, es un plus. Jugar con la hinchada, con nuestra familia alentando va a ser bonito. Empezar acá creo que nos conviene, en lo personal. A algunos les gusta cerrar, pero yo creo que nos conviene.

Llegas proveniente de Millonarios. ¿Qué te dejó tu paso por el fútbol colombiano?

Allá en Colombia, la liga en sí es muy fuerte. Nos lleva años luz. Allá no se ven goleadas de 8-0 o 5-0. El campeonato es más competitivo (que la Liga Femenina).

¿Qué es lo que más te marcó?

Su mentalidad es para admirar. Se creen las mejores y lo son. Nos hacen ver que son las mejores, en realidad. Nosotras deberíamos copiar un poquito de esa mentalidad. En el caso de Alianza, este domingo. Voy a decirles eso a mis compañeras: (debemos) creérnosla, por algo estamos en la final, estamos representando a un gran club, a mejor del Perú. La fiesta está asegurada y va a ser bonito.

Hablando de Colombia, ¿te sorprendió su participación en el Mundial?

No. Me preguntaban y yo decía que tiene buen equipo. Si bien en el mundial pasado sus jugadoras no tenían recorrido suficiente, ahora la mayoría juega en Europa. Para mí, era de esperarse y pudo llegar más lejos.

Cuéntanos un poco más de ti, ¿cómo así te volviste arquera?

Surgió de la nada. De pequeña, siempre me gustó jugar al fútbol. Mi mamá me mandaba con mi hermano al parque. Decía que él pegue al arco y yo tape, para que él practique. Supongo que así fui agarrando reflejos.

¿Solo al arco?

Mi ida al comenzar era ser '9'. Yo comencé en La Cantera como extremo y delantera. Jugué con Myriam Tristán. Ella centraba y yo hacía goles de cabeza. Una vez -creo- la arquera se fue de viaje y dije "ya". Igual, cuando hay pichangas, pido jugar de '9'. Me desestreso y me acuerdo de cuando comencé.

¿Le peleas el puesto a Adriana Lúcar en las prácticas?

Estamos en el mismo equipo. Le damos pase. Ahí jugamos, nos llevamos bien.

Maryory Sánchez, arquera titular de Alianza Lima en Liga Femenina. | Fuente: RPP Noticias

