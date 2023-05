José Carvallo sobre la pelea por el Apertura:"Universitario no piensa en otros resultados o en la tabla"

Universitario de Deportes volverá al ruedo en la Liga 1 Betsson cuando visite el domingo en Sullana a Alianza Atlético, cotejo crucial para los cremas que buscan seguir en la pelea por el Torneo Apertura, donde actualmente son escolta del líder Alianza Lima.

“Estamos enfocados en Sullana, vimos un poco su partido con Cienciano. Será un partido duro, pero nos venimos preparando muy bien. Desde el viernes comenzamos los trabajos para este partido”, contó José Carvallo en rueda de prensa.

Alianza Lima venció el pasado fin de semana a Carlos A. Mannucci y recuperó la cima de la Liga 1, desplazando a Universitario que descansó en la reciente jornada. La diferencia entre los ‘compadres’ es de dos unidades, pero puede ser mayor por el duelo pendiente que sostendrán este jueves en Matute los blanquiazules ante César Vallejo.

Universitario vs. Alianza Lima, la lucha por el Apertura

Acercándose el tramo final del Torneo Apertura, Universitario necesita ganar todo lo posible y esperar, por lo menos, por dos traspiés de Alianza Lima para acercarse a su puntaje.

Mientras los cremas tienen 13 partidos invictos y 12 con Jorge Fossati, los íntimos llevan seis triunfos consecutivos en la Liga 1. No obstante, el arque de la ‘U’ aseguró que no centran su atención en la tabla de posiciones.

“Nosotros no pensamos ya en otros resultados o en cómo está la tabla. Solo nos enfocamos en el partido que viene, debemos hacer la mayor cantidad de puntos posibles, porque si al final te pones a sacar números y tú no haces tu trabajo, no sirve de nada. Para el domingo ganar ante un rival que estará de local”, dijo José Carvallo.

José Carvallo fue campeón nacional con Universitario en 2013Fuente: Universitario

La ‘U’ visita el calor de Sullana

Universitario volverá a jugar fuera de Lima por la Liga 1 desde el 31 de marzo, cuando empató sin goles con Garcilaso en la altura de Cusco. Alianza Atlético es su próximo oponente, elenco que acumula siete partidos sin triunfos y que no tiene más como director técnico al entrenador Carlos Desio tras su última derrota frente a Cienciano.

“La otra vez comenté que todos los rivales que enfrentan a la ‘U’ dan un plus, nosotros lo tenemos claro. Va a ser difícil, en su cancha, pero tenemos el objetivo de hacer nuestro partido, ganar. Será muy intenso y esperamos sacar los tres puntos”, finalizó el guardameta.

