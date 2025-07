Plantel de Universitario pidió a Franco Velazco en la administración del club tras la salida de Jean Ferrari

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jean Ferrari se va de Universitario de Deportes. Tras casi cuatro años como administrador provisional del club, el exfutbolista presentó su renuncia formal y se aleja del equipo solo unos días después de haber obtenido el Apertura, que significó el récord del cuarto torneo corto consecutivo que se quedó en el poder de los cremas.

Este jueves, Jean Ferrari acudió al Estadio Monumental donde realizaban sus entrenamientos el primer equipo de la ‘U’, donde se despidió de manera directa de los futbolistas.

“Me quiero despedir acá de todos ustedes, de la institución, después de cuatro años, cuatro años maravillosos que hemos pasado aquí. Gracias a toda esta unión que hemos hecho, conseguimos que la institución esté donde está”, menciona Ferrari en un video compartido en redes sociales por Universitario.

Jean Ferrari fue nombrado por la SUNAT como administrador provisional de Universitario en el transcurso del 2021. Desde entonces, a nivel deportivo los merengues conquistaron el bicampeonato de la Liga1 (2023-2024), que llegó nada menos que en el centenario del club.

La ‘U’ ha ganado en su gestión dos trofeos del Apertura y Clausura, además de haber sumado el palmarés en el fútbol femenino y la reserva. A nivel internacional, en este curso rompieron la racha de más de 15 años sin poder clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

“A partir de ahora me convertiré en un hincha más y los voy a aplaudir en los momentos como normalmente nos tienen acostumbrados, de alegrías y de festejos”, dijo Ferrari.

Franco Velazco, el elegido por los jugadores de Universitario

La SUNAT informó que acepta la renuncia de Jean Ferrari, que de acuerdo con esta entidad tendrá efecto el 1 de agosto próximo. Asimismo, detalló que en los siguientes días se convocará el proceso de selección del nuevo administrador provisional de Universitario.

En la despedida de Ferrari, el capitán Aldo Corzo tomó la palabra en representación de la plantilla y pidió que Franco Velazco, gerente legal de la ‘U’ en la actual gestión, asuma el cargo en la administración.

“Sabemos que nos has ayudado bastante en este proceso. Obviamente quisiéramos que sigas, es la verdad, pero sabemos que así es el fútbol. De parte de todos, para no hacerlo más dramático, darte las gracias otra vez. Y el último favor que te pedimos es que se quede Franco (Velazco), que siga esto, que no se rompa, que no perdamos este momento que, Dios quiera, lo podamos alargar. Gracias otra vez y que te vaya bien”, señaló Corzo.

Franco Velazco, que estuvo presente en al encuentro de Ferrari con los deportistas, declaró en L1MAX su intención de presentarse como candidato cuanto SUNAT inicie el proceso correspondiente.

“Apenas tomemos conocimiento de la convocatoria de SUNAT, voy a postular al cargo. Está conversado con el equipo gerencial del club. Está decidido”, expresó.