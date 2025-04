Las bajas que sufrirá Universitario en su partido contra Melgar por el Torneo Apertura 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario quedó listo para enfrentar a Melgar en el estadio Monumental de Ate, en duelo válido por la octava jornada del Torneo Apertura 2025. El cuadro crema buscará recuperarse tras perder ante Independiente del Valle en Ecuador por la Copa Libertadores.

En medio de la suspensión de cuatro fechas del entrenador Fabián Bustos, se confirmó que Universitario sufrirá sensibles bajas para el choque clave contra Melgar de cara a ganar el Apertura.

Ante las ausencias de Martín Pérez Guedes y Matías Di Benedetto, el once del cuadro crema no podrá contar con el capitán Aldo Corzo que no aparece en la lista de convocados para este compromiso.

Corzo salió sentido en el último encuentro ante Independiente del Valle al sufrir una contractura. “Tuve una contractura. Me parece que por la seguidilla. Hemos jugado tres partidos en seis días, ni siquiera en una semana. Siempre es duro", comentó el defensa central del bicampeón peruano.

La buena noticia para el bicampeón peruano será la presencia del chileno Rodrigo Ureña, que también sufrió molestias en el último choque de Libertadores.

Convocados de Universitario:

Britos Riveros Vélez Costa Calcaterra Rivera Calderón Reyna Churín Concha Ureña Flores Valera Murrugarra Polo Vargas Ancajima Carbalí Inga S. Flores Rengifo Dulanto

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Melgar en vivo por la fecha 8 del Torneo Apertura 2025?

El partido está programado para el domingo 13 de abril a las 7:00 p.m. en el Estadio Monumental U Marathon. El recinto tiene una capacidad para 80 000 espectadores aproximadamente.

¿Dónde ver el Universitario vs Melgar en vivo por el Torneo Apertura 2025?

El partido de Universitario ante Melgar será transmitido vía TV por Gol Perú, canales 14 y 714 HD de Movistar. RPP lo tiene en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que la web RPP.pe te llevará los goles y el minuto a minuto.