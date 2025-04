Fabián Bustos, Succar y las polémicas celebraciones en los últimos clásicos entre Alianza vs Universitario

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El gol de José 'Tunche' Rivera decretó el empate de Universitario ante Alianza Lima. Esta anotación generó el lamento de los jugadores blanquiazules y una tremenda polémica armada por el entrenador crema, Fabián Bustos, en el estadio Alejandro Villanueva.

El entrenador argentino de 56 años no dudó en llevarse las manos a las orejas y provocar a los hinchas de Alianza, que al observar el accionar de Bustos, lo reprocharon con silbidos. Si bien es cierto que la anotación significó un punto de oro para la 'U', esta provocación pudo evitarse en medio del candente ambiente en Matute.

Tras el pitazo final de Daniel Ureta, Fabián Bustos remató su celebración y según su criterio es una acción normal en el fútbol. Eso sí, esta no será la primera ni la última celebración que genere polémica en los clásicos del fútbol peruano. Pablo Sabbag y Alexander Succar también fueron protagonistas en ese sentido.

El gol y celebración de Alexander Succar ante Alianza Lima en 2022. | Fuente: Gol Perú

Alexander Succar anotó, festejó y fue expulsado

Con goles de Leonardo Rugel y Alexander Succar, Universitario ganó 2-0 a Alianza Lima, el 5 de septiembre de 2022. Ese triunfo llegó con una celebración que encendió el coloso de Matute, en un duelo de la fecha 10 del Torneo Clausura de ese año.

Tras su tanto de penal, Succar hizo un gesto con su mano buscando a una persona en medio del repudio de los hinchas de Alianza y de jugadores como 'Caballito' Hurtado. El festejó le costó caro al exdelantero de Universitario que fue expulsado al sufrir la segunda tarjeta amarilla.

En ese entonces, Succar era el '9' de la 'U' ante la partida de Alex Valera a Arabia Saudita. En una entrevista señaló que no tuvo mala intención ni quiso burlarse de los hinchas de Alianza.

"Es gracioso porque empecé a buscar a 'Zapatito', que es el utilero de la 'U' y no lo encontraba. Después dije 'a ver esta celebración, si miro a todos lados' me di cuenta de que estaba en Matute, pero fue sin mala intención", sostuvo Succar en el podcast 'Y uno feliz'.

Primero fue Sabbag y luego Bustos

El 19 de febrero del 2023, Alianza Lima llegó al Monumental de Ate con el firme propósito de llevarse el triunfo, que finalmente lo obtuvo por 2-1 con goles de Pablo Sabbag y Gabriel Costa. Eso sí, el festejo del delantero colombiano generó la molestias de los hinchas cremas.

A los 19 minutos del primer tiempo, Sabbag tuvo una gran definición en la portería de José Carvallo y no tuvo la mejor idea de festejar al llevar las manos a las orejas, tal como lo hizo Fabián Bustos este fin de semana. Este detalle no pasó desapercibido por el entonces entrenador de Alianza, Guillermo Salas.

"Conversé con Sabbag sobre su celebración en el entretiempo. No lleva a nada burlarnos o ser sarcásticos. Eso no me gusta y trato de inculcar lo mismo a los jugadores. Le dije que no vuelva a hacer ese tipo de celebraciones por un tema de respeto al rival y a su hinchada", indicó Salas a RPP.

Fabián Bustos y su celebración. | Fuente: Liga1 Max

Fabián Bustos se defiende

Fabián Bustos, entrenador de Universitario de Deportes, respondió sobre la celebración que realizó tras el empate de José Rivera ante Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto.

En su explicación, el entrenador de Universitario aseguró que no le faltó el respeto a los hinchas de Alianza y que su festejo se dio luego de recibir cánticos xenofóbicos.

“Recibí botellazos, recibí un montón de insultos, es un festejo de fútbol normal, sin faltar el respeto ni insultar como si me insultan a mí. Están los cánticos xenofóbicos, han sancionado a un jugador del rival en la Libertadores por eso y de eso hubo un montón y yo nunca respondí nada”, manifestó en conferencia.