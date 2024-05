Martín Pérez Guedes tras sus goles con Universitario: "Era algo pendiente que tenía"

Universitario de Deportes retomó el liderato del Torneo Apertura 2024 tras golear 6-0 a Comerciantes Unidos. La apertura en el marcador llegó a través de Martín Pérez Guedes, que fue celebrado a lo grande por sus miles de hinchas en el Monumental de Ate.

A través de un video publicado por Universitario, Pérez Guedes se mostró contento por la contundente performance de los dirigidos por el argentino Fabián Bustos.

"Tranquilo de poder aportar al equipo, contento por el camino que vengo transitando, venimos haciendo buenos partidos, estamos consiguiendo buenos resultados, estamos peleando. Eso en lo personal me pone muy contento porque sé que el equipo se está afianzando mucho más", afirmó Pérez Guedes.

El exjugador de Melgar dijo también que trabajó para anotar tantos con Universitario. "Siempre estuve tranquilo, siempre hay algo por mejorar, pero era algo pendiente que tenía (el hacer goles). Contento por cómo se están dando las cosas pero siempre reconociendo al equipo que se están haciendo bien las cosas. Hace algunos años me hacía la pregunta qué mejorar como jugador y creo que me hizo bien hacerme esa pregunta ya que fue lo que me trajo a la 'U'", agregó.

Universitario vs ADT

"Nos jugamos mucho este mes, el equipo está entrenando bien, hay que seguir metiendo con la misma humildad que nos trajo hasta acá. Será un mes bastante agitado pero el equipo está bien", indicó el argentino nacionalizado peruano, que empezó como suplente al inicio de la campaña.

Perez Guedes indicó que el choque ante ADT será el más importante del año para Universitario, que aprovechó la derrota de Sporting Cristal ante César Vallejo, para ubicarse en la cima del certamen.

"Será un partido duro, el rival viene haciendo bien las cosas, además de la altura. Será friccionado, pero tenemos que hacer un buen trabajo para poder sacar un buen resultado y seguir en la lucha El partido más importante del año es el viernes con ADT. Siempre respetando al rival y sabemos que es un rival duro en su cancha-Creo que el equipo se ha caracterizado por no subestimar a nadie", concluyó.