La confianza de Fossati: "Universitario y Alianza Lima están en condiciones de clasificar en la Copa Libertadores"

Tras haberse disputado la mitad de partidos en la fase de grupos de la Copa Libertadores, los representantes peruanos Universitario de Deportes y Alianza Lima se encuentran fuera de la zona de clasificación a la ronda de octavos de final, no obstante, la diferencia de puntos con sus rivales es corta y ambos elencos jugarán en las próximas dos jornadas en condición de local.

Así, el entrenador de la Selección Peruana, Jorge Fossati, se expresó sobre el rendimiento de los equipos en la Copa Libertadores y expresó su confianza para que peleen por llegar a octavos.

"Alianza y Universitario, creo que los dos, más allá que están enfrentando a rivales muy duros, están en condiciones de clasificar y espero que así lo hagan. Eso es parte de la imagen del fútbol peruano, somos hinchas de todos los equipos peruanos, que les vaya bien", expresó el estratega en conferencia de prensa.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

Fossati y los peruanos en Copa Libertadores

Alianza Lima es el último en el grupo A, pero solo a dos unidades del segundo casillero. Por su parte, Universitario es tercero en el grupo D, con el mismo puntaje que el segundo y una unidad detrás del líder.

“No da mucho para comparar por el tema que están en grupos diferentes. En términos generales, mirando los resultados, han sido todos competitivos”, consideró Jorge Fossati.

Asimismo, el DT de la ‘bicolor’ se expresó sobre la participación de Sporting Cristal en la fase previa, con el resultado 6-1 que recibió por parte de Always Ready en la altura de Bolivia en el cotejo de ida y que no logró revertir.

"Una pena aquel partido de Cristal, que le tocó la más brava, ir a jugar a más de 4 mil metros de altura y ese resultado nefasto que tuvo condicionó la revancha y no pudo obtener la clasificación. El único desastre que le pasó al fútbol peruano en esta edición de las copas fue ese resultado”, señaló.

Jorge Fossati no descarta a Cueva en la Copa América

Christian Cueva comenzó a entrenarse en la Videna como parte del proceso de recuperación de su tratamiento en la rodilla. El mediocampista no juega desde octubre del año pasado, no obstante, Jorge Fossati no sentenció su ausencia para la Copa América.

"Christian es un jugador de selección. Está en muy buen camino, reconoce que se equivocó y esa es la gran base para el cambio. La Copa América para él parece una utopía, pero yo digo nunca digas nunca”, manifestó.