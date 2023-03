Piero Quispe tiene un gol con Universitario en 2023. | Fuente: @Universitario

Universitario, el viernes, chocará ante Cienciano en el Estadio Monumental en el marco de la primera fecha (pendiente) del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson 2023.

Piero Quispe, volante de Universitario de Deportes, apunta a ser titular en el próximo partido de los cremas. Este miércoles, el plantel que dirige el director técnico Jorge Fosatti entrenó en la noche y el mediocampista dio declaraciones a la prensa local en zona mixta. Habló de su posición en la cancha en la oncena de la 'U'.

"Estamos trabajando en el sistema que quiere el profesor para acomodarnos así en el campo. Me pone en mi puesto, de 10, y creo que lo hago bien. Creo que me estoy acomodando mucho mejor", sostuvo Quispe.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

La palabra de Piero Quispe en Universitario

Piero Quispe tiene contrato en la 'U' hasta 2025. | Fuente: @Universitario

Luego, fue consultado respecto a las indicaciones que le da el técnico uruguayo, quien reemplazó al argentino Carlos Compagnucci.

"Me pide que tenga intensidad, que llegue al área en varias oportunidades y trabajo para eso. Para hacer en la cancha lo que él me pide. A veces también me toca marcar. No solo quedarme arriba, que ayude en la marca. Todos los que están en el plantel somos jugadores. Si me toca a mí con José Rivera o a 'Tito' (Urruti), me tocará asistirlos", dijo.

Por otra parte, el futbolista de Universitario respondió sobre Cienciano, elenco con el que jugaron también hacia la fase de grupos de la Copa Sudamericana y al que ganaron 2-0 como locales.

"Va a ser un partido diferente. Tras el duelo con la Sudamericana sé que ellos hacen su trabajo, aunque nosotros con el profe hacemos otro para lograr lo que hicimos en esa eliminatoria", remarcó.

El momento de Universitario en la Liga 1

Hay que tener en cuenta que la 'U', en la previa de esta primera fecha de la Liga 1, marcha en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 12 puntos, a tan solo una unidad del líder Deportivo Garcilaso.

Para este cotejo tienen las bajas de Andy Polo, Alex Valera y José Carvallo, convocados para los amistosos de la Selección Peruana frente a Alemania y Marruecos.

NUESTROS PODCAST

Investigadores brasileros encuentran rocas de plástico en una isla remota

La geología de la isla volcánica Trindade de Brasil ha fascinado a los científicos durante años, pero el descubrimiento de rocas hechas de desechos plásticos en este remoto refugio de tortugas está generando alarma.