Universitario tiene buenas noticias en materia que no es deportiva, luego de que este miércoles la Corte Suprema del Poder Judicial declaró procedente la casación del club, la misma que fue presentada en el año 2019.

De esta manera, en Universitario de Deportes llegó a buen puerto con su recurso en lo que respecta a la millonaria deuda con la constructora Gremco. Ahora, la Corte Suprema será la encargada de determinar, en los próximos meses, el estado de las acreencias en el club crema.

Lo que corresponde en el corto y mediano plazo, según determinen las autoridades, es que Universitario presente los medios probatorios para ratificar su posición. Los merengues aguardan la reducción de deuda con Gremco.

Universitario y la casación por el caso Gremco

"Casación admitida por la Sala Suprema de manera unánime y categórica", fue lo que indicó el abogado de la 'U', Franco Velazco Imparato, por medio de su cuenta en Twitter.

En la misma publicación, añade que "ahora nos toca aportar los nuevos medios probatorios para lograr una sentencia definitiva a favor del club".

Lo que se observarán son resoluciones de parte de Indecopi, las mismas que reconocían deudas en Universitario hacia Gremco. Una está fijada en 27 millones de dólares, mientras que la otra va en 31 millones de dólares.

Hay que tener que la primera corresponde por conceptos de capital, en tanto que la segunda se fija por intereses obtenidos.

Por otra parte, el primer equipo de Universitario de Deportes cumplió su tercer día de entrenamiento bajo la dirección técnica de Carlos Compagnucci, nuevo entrenador.

Universitario y un punto aparte en el tema de la casación

"He visto partidos, he visto al equipo y me ilusiona. Hay buenos futbolistas. Trabajaremos con ellos", mencionó el DT argentino en su presentación en Campo Mar.

Los cremas, este domingo, jugarán ante Sport Huancayo en el marco de la jornada 18 del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson 2022.

